Политзаключенный спортсмен из Бреста Денис Марусевич прислал из СИЗО своей матери душевных стих 3.05.2021, 21:31

фото: “Вясна”

Фотофакт.

Политзаключенный брестчанин Денис Марусевич в письмах своим близким сообщает, что ему доходит корреспонденция только от родственников. Как пишет «Брестская газета», об этом его мать рассказала правозащитникам.

«Я мама Дениса Марусевича, сейчас получила от него письмо, в котором он пишет, что настроение хорошее, только письма вообще не приходят, только от вас и всё… А ведь я уверена, люди пишут, и пишу ему об этом в каждом письме», – говорит женщина.

Сегодня матери Дениса пришло вот такое письмо от сына, с отрывком из стихотворения Роберта Рождественского и рисунком.

фото: телеграм-канал “Вясна | Брэст”

Денис Марусевич – 26-летний спортсмен из Бреста. Он мастер спорта по карате, рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, был членом национальной сборной по карате. До 13 июля 2020 года служил по контракту в 38-ой Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде.

фото: “Вясна”

Мужчину задержали 11 сентября в рамках уголовного дела «о массовых беспорядках» 10 августа. Денису инкриминируется то, что он якобы «бросал куски асфальта из толпы протестующих в силовиков», а также «замахнулся ногой на милицейскую машину». Через несколько недель после задержания был проведен обыск, но ничего изъято не было.

По информации ПЦ «Весна», Марусевичу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса («Участие в массовых беспорядках»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. Он содержится в СИЗО-7 Бреста.

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