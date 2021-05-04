Своя квартира всего за $33 тысячи: почем продают «однушки» в Минске 4.05.2021, 14:43

Столичные «метры» продолжают дешеветь.

Продавцы минских «метров» потихоньку уступают, но не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям. Многие эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и выждать, пока стоимость упадет еще сильнее. Но иногда ждать — значит тратить кучу денег на аренду. Тем более на совсем маленькие однушки цена вряд ли значительно снизится.

Журналисты onliner.by посмотрели, какие «микроквартиры» прямо сейчас продают в Минске и сколько за них просят.

Вариант на Передовой за $33 000

Передовая считается одной из самых (а может, и самой) дешевых улиц города. «Чтобы понять причину низкой стоимости жилья на улице Передовой, достаточно там побывать: рядом находится крупное производство и железнодорожная ветка. При этом улица застроена старыми домами — это еще один фактор в пользу невысокой стоимости „квадрата“», — в 2015 году в агентстве недвижимости «Твоя столица» так объясняли стоимость жилья в этой части Минска. С тех пор ситуация особо не изменилась.

Сегодня в базе домов и квартир Onliner продается квартира общей площадью всего 22 квадратных метра, за нее просят $33 000 по курсу. «Квартира-малосемейка. Планировка: студия. Хороший ремонт (2 года назад): новая проводка, новый деревянный пол, новая сантехника, стены — краска, натяжные потолки, санузел совмещенный. Есть балкон, не застекленный. Продается без мебели. Рядом школы, детский сад, магазины. Транспорт: ж/д (станция Тракторный), автобусы, трамваи. Метро „Тракторный завод“ — 15 мин. Квартира в собственности», — пишет продавец.

Квартира на Богдановича за $39 000

Квартира примерно такой же площади, но чуть подороже, продается в кирпичном доме 1971 года постройки на улице Максима Богдановича.

«Балкон застеклен, телефон, домофон, стеклопакеты, сч. воды, подвал. Рядом ТЦ „Европа“, парк Дружбы, пл. Бангалор, Комаровский рынок. Хорошо подходит для сдачи в аренду. Много высших учебных заведений в шаговой доступности», — говорится в объявлении.

Однушка за $44 500. Тоже на Богдановича

Объект из того же дома — она тоже расположена в кирпичной пятиэтажке на Богдановича, 88. Площадь — 21,6 квадратного метра. «Квартира светлая, теплая и очень уютная! С прекрасной атмосферой! Этот объект — хорошая инвестиция, как для жизни, так и для аренды! Все чисто и очень аккуратно!» — хвалят предложение составители объявления. В квартире сделан ремонт, есть все необходимое для жизни.

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