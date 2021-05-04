В Иране при странных обстоятельствах погибла высокопоставленный дипломат из Швейцарии 4.05.2021, 14:45

51-летняя женщина была первым секретарем посольства.

Высокопоставленная сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла, упав с многоэтажного здания, в котором она жила (не уточняется, женщина упала с крыши или выпала из окна). По данным агентства ILNA, она проживала на 18-м этаже, сообщает interfax.ru.

51-летняя женщина была первым секретарем посольства. Ее имя не называют. МИД Швейцарии подтвердил, что их сотрудница умерла в результате несчастного случая.

Швейцария представляет интересы США в Иране с того момента, как Вашингтон и Тегеран разорвали отношения вскоре после исламской революции 1979 года.

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