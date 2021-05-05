Ученые рассказали, зачем в США выпустят на свободу сотни миллионов генно-модифицированных комаров 5.05.2021, 17:04

Насекомых будут выпускать в течение трех недель в шести локациях.

Уже в ближайшее время на островах Флорида-Кис на юго-востоке США выпустят генетически модифицированных личинок комаров. Это самцы насекомых, и они не кусают животных и людей. Генно-модифицированные комары будут спариваться с самками насекомых местных видов, сообщает ТСН.

Эксперимент проходит в рамках программы по сдерживанию распространения таких болезней, как лихорадка денге, вирус Зика и желтая лихорадка.

Комаров будут выпускать в течение трех недель в шести локациях — в общем количество личинок достигнет сотен миллионов. Насекомые относятся к инвазивному виду желтолихорадочных комаров. Однако у них есть особый ген, который не дает потомству дожить до взрослого возраста. Таким образом можно будет взять под контроль распространение насекомых, которые переносят болезни.

Эти комары составляют всего 4% популяции всех комаров на островах Флорида-Кис, но именно они распространяют опасные вирусы среди людей и могут передавать смертельные заболевания животным. Насекомые стали устойчивыми к традиционным методам борьбы, поэтому приходится искать новые пути.

Некоторые защитники окружающей среды во Флориде настроены скептически, другие же категорически против таких испытаний.

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