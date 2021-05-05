Президент Израиля поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной партии «Еш Атид» 5.05.2021, 19:40

Реувен Ривлин

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Президент Израиля Реувен Ривлин в среду передал мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии «Еш Атид» Яир Лапиду, сообщает The Times of Israel.

«Президент Ривлин заявил, что поручил лидеру «Еш Атид» Яиру Лапиду сформировать правительство", - говорится в сообщении.

У Лапида будет 28 дней на то, чтобы провести коалиционные переговоры.

Издание отмечает, что в 120-местном кнессете (парламенте Израиля) Лапида поддерживают 56 законодателей.

Ривлин поручил Лапиду сформировать новое правительство, поскольку страна оказалась в состоянии политической неопределенности после четырех выборов в Кнессет (парламент) всего за два года. Согласно заявлению, у лидера партии «Еш атид» больше шансов на то, чтобы создать коалицию. «Стало ясно, что у Яира Лапида есть возможность сформировать правительство, которое сможет получить поддержку Кнессета, но на этом пути много сложностей», — сказал президент Израиля.

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