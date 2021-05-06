Санкции против России: Кремлю ограничили пространство для маневров Дэниел Фрид, foreignpolicy.com

6.05.2021, 8:56

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У Москвы будет гораздо меньше ресурсов на авантюры и подрывную деятельность.

Санкции США, введенные в апреле против нескольких российских банков, технологических компаний, частных лиц, стали еще одним шагом в продолжающихся усилиях Вашингтона и его европейских союзников наказать Кремль за безрассудные и агрессивные действия против соседей России и Запада. Подобные строгие меры набирают силу в Европе. На прошлой неделе подавляющим большинством голосов (569 против 67) Европейский парламент постановил, что в случае возобновления российской агрессии против Украины "Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к России, власти и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы аннулированы".

Последний раунд санкций возродил дебаты о том, являются ли меры достаточно болезненными, нацелены на правильных людей или вообще эффективны. В конце концов, санкции не привели к тому, что президент России Владимир Путин изменил курс. Но критика санкций не оправдывает ожиданий: санкции уже ослабили Россию, ограничили ее ресурсы и ограничили пространство для маневра Путину. Со временем и с дополнительными мерами они могут лишить Путина ресурсов, чтобы нанести вред в будущем.

Как мы знаем, Соединенные Штаты и их союзники применили широкий спектр санкций в ответ на конкретные проступки Кремля, включая политические убийства на европейской территории, нарушения прав человека, кибератаки на западные правительства, компании и учреждения, незаконную аннексию Крыма, а также войну и посягательство на территориальную целостность на востоке Украины, унесшую более 13 000 жизней. Запад изгнал российских дипломатов, наложил санкции на отдельных лиц и компании и перекрыл доступ России к ряду экономических и финансовых операций.

Однако критики давно утверждают, что такие ограниченные санкции не удерживают Путина: они наносят ущерб только рядовым россиянам и наказывают экономики западных стран, применяющих санкции. И действительно, санкции - инструмент ограниченный, особенно в краткосрочной перспективе. Хотя санкции, введенные после вторжения Путина в Украину, вероятно, помогли удержать Россию от более глубокой агрессии, ни дипломатия, ни нынешний уровень санкций не убедили Путина уйти из Украины и не предотвратили продолжающееся вмешательство России в выборы в США и Европе.

С 2014 года санкции могли снижать средний рост ВВП России более чем на 2,5 процентных пункта каждый год.

Хотя разрозненные санкции могут показаться ограниченными и слабыми прямо сейчас, их долгосрочное воздействие, вероятно, будет глубоким - особенно в отношении падения российской экономики, которой питается ее клептократическая структура власти. В исследовании МВФ, опубликованном в 2015 году после введения санкций в ответ на вторжение в Украину, сделан вывод, что санкции Запада и контрсанкции России "могут первоначально снизить реальный ВВП [России] на 1–1,5 процента". Это может показаться не таким уж большим, но в отчете также прогнозируется среднесрочный удар по ВВП до 9 процентов из-за продолжительных санкций, "поскольку меньшее накопление капитала и передача технологий ослабляют и без того снижающийся рост производительности". По последним оценкам, санкции США и международные санкции снижают рост ВВП России на 1,5 процента ежегодно.

Наши коллеги из Atlantic Council Андерс Ослунд и Мария Снеговая предполагают еще большее влияние: с 2014 года санкции могли снижать средний рост ВВП России более чем на 2,5 процентных пункта каждый год. Частично причина серьезного удара заключается в том, что Центральный банк и правительство России, пытаясь оградить экономику от давления Запада, сохраняют и накапливают капитал, что серьезно сдерживает их от проведения более экспансивной фискальной или денежно-кредитной политики.

В результате с тех пор, как Запад впервые ввел санкции в 2014 году, российская экономика росла мрачными темпами в среднем на 0,3 процента в год. ), санкции также явно оказали большое влияние на решения инвесторов, компаний и правительства.

Долгосрочные последствия санкций могут быть серьезными. Если оценка Ослунда и Снеговой верна, то через 20 лет экономика России может вырасти на 64 процентных пункта меньше, чем без санкций. Если немного заниженная оценка МВФ верна, относительное сокращение составило бы 35 процентных пунктов. В любом случае это будет означать, что у России будет гораздо меньше ресурсов, которые можно потратить на военные авантюры, подрывную деятельность, дезинформацию и репрессии. В последние годы Москва уже сократила свои амбициозные планы в отношении военных расходов, отчасти из-за санкций.

Дэниел Фрид, foreignpolicy.com

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