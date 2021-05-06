Forbes исключил Порошенко из тройки богатейших украинцев 6.05.2021, 9:45

А состояние Ахметова резко увеличилось.

Журнал «Forbes Украина» в новом рейтинге богатейших украинцев оценил состояние олигарха Рината Ахметова в $7,6 млрд. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлогоднем рейтинге ($2,8 млрд).

Новый список опубликован на сайте журнала.

По оценке Forbes Украина, всего в стране восемь миллиардеров:

Ринат Ахметов (СКМ) — $7,6 млрд;

Виктор Пинчук (Интерпайп) — $2,5 млрд;

Константин Жеваго (Ferrexpo) — $2,4 млрд;

Игор Коломойский (Укрнафта) — $1,8 млрд;

Геннадий Боголюбов (Укрнафта) — $1,7 млрд;

Александр и Галина Гереги (Эпицентр) — $1,7 млрд;

Петр Порошенко (Roshen) — $1,4 млрд;

Вадим Новинский (Метинвест) — $1,4 млрд).

В первую десятку попали также Александр Ярославский (DCH) с состоянием $820 млн и Юрий Косюк (МХП) с состоянием $780 млн.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, Порошенко и Гереги выпали из первой пятерки, хотя оценка их состояния выросла. По данным Forbes Украина, Порошенко за год разбогател на $0,2 млрд, а Гереги — на $0,4 млрд. Константин Жеваго поднялся с седьмого на третье место (состояние выросло на $1,3 млрд), а Игорь Коломойский — с восьмого на четвертое (разбогател на $0,8 млрд).

«76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие — входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро — вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков наибольшее представительство — в IT и энергетике», — отметили в «Forbes Украина».

Среди новичков, в частности, политик Виктор Медведчук, состояние которого журнал оценил в $620 млн (12-е место).

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