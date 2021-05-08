Ученые нашли потерянные сокровища знатного викинга 8.05.2021, 11:55

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Иллюстрационное фото

Более 50 лет никто не знал, где они находятся.

В Дании нашли утерянные останки и погребальные "сокровища" знатного викинга. Давно потерянные кости были найдены в архиве Музея Дании в Копенгагене, более чем через 50 лет после того, как они были неправильно обозначены и исчезли в музейных хранилищах.

Об этом пишет Live Science.

Останки богатого мужчины-викинга, примерно 970 г. н. э, были раскопаны в 1868 году в Дании, в городе Бьеррингхой.

Археологи выкопали пропавшие кости среди артефактов и остатков с другого могильника датского викинга в Слотсбьергби. Отмечается, смешения между двумя могилами, вероятно, произошло "между 1950-х и 1984 годами", согласно новому исследованию.

Новые анализы костей и ткани подтвердили, что останки принадлежали пожилому мужчине, который, вероятно, был богатым и важным, поскольку его похоронили в очень изысканных штанах, которые были украшены шелком и прошиты золотыми и серебряными нитями. Викинга положили на слой пухового пера, который, возможно, был напичкан внутри матраса. Его также похоронили с двумя железными топорами, на одной из которых была серебряная инкрустация, а к крышке гроба была прикреплена свеча с пчелиным воском.

Сначала не археологи обнаружили захоронение Бьеррингхой. Фермеры в селе Маммен раскопали курган, найдя герметичную деревянную камеру с гробом внутри; затем они открыли камеру и частично разграбили ее. Местный школьный учитель, который интересуется археологией Артур Феддерсен услышал о находке и поехал в деревню. Но когда он попал туда, он нашел лишь "фрагменты текстиля, пуховое перо и человеческие кости, разбросанные в грунте".

Феддерсен сразу посетил дома фермеров, чтобы собрать и составить каталог всех предметов. В конце концов курган был признан захоронением викингов высокого статуса.

Соавтор исследования, профессор-исследователь древних культур Дании и Средиземноморья в Национальном музее Дании Улла Маннеринг отметила, что одно из возможных объяснений почему кости были отделены от остальных объектов заключалось в том, что в конце 19 века человеческие останки не считались археологическими артефактами .

"Очень вероятно, что кости были отложены в сторону, возможно, ожидая какое-то решение относительно того, как их будут собираться записать в музее, а потом не были возвращены на подобающее им место ... Казалось, что кости потеряны навсегда", - сказала Маннеринг.

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