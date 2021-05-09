Бинго! Telegram-канал «Страна для жизни»

9.05.2021, 18:02

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Фюрер всерьез готовится к капитуляции.

Сегодня диктатор подписал антиконституционный декрет о передаче власти в антиконституционный Совбез. Бинго!

В ночь с 8 на 9 мая, явно боясь публичности, нелегитимный подписал антиконституционный декрет по передаче власти антиконституционному Совету безопасности на случай, если таракана кто-то задавит тапком или оторвет ему усы.

Нам уже давно известно, что презрение к праву и рынку уже давно диктует решения хунты Луки. Но то, что желание "правильности" для диктатора дороже его жизни, мы не ожидали. Да, даже при лояльном премьер-министре Головченко. Да, даже при презрении белорусов к любому насилию.

Спасибо, Лу, за приближение своего конца. Спасибо за признание того, насколько шатко твое кресло. Теперь для дестабилизации режима понадобиться лишь заглушить связь номенклатуры с диктатором на двое-трое суток. Пусть у них сложатся ашчушчэния того, что узурпатор куда-то пропал.

Нашим предкам удалось разгромить фашизм. С лукашизмом нам будет справиться еще проще, тем более, что их фюрер уже всерьез готовится к подписанию капитуляции.

Победили фашизм в 1945-ом, победим и в 2021-ом!

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