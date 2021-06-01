Белорусские аферисты разводили россиян на деньги, обещая авто из Европы 1 1.06.2021, 13:01

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Мошенники создали несколько фирм.

В Беларуси задержана преступная группа, выманивавшая у клиентов деньги, обещая пригнать под заказ авто из Европы. Аферисты действовали на территории трех стран — Беларуси, Литвы и России, сообщает пресс-служба МВД.

Мошенники создали несколько фирм. В России работала фирма-посредник, заманивавшая в Беларусь клиентов, желающих купить грузовики из Европы. В Беларуси жертв «обрабатывали», уговаривали на сделку и выманивали деньги, а фигурант в Литве находил транспорт для продажи в несколько раз дешевле обещанного.

Как это работало, МВД рассказывает на примере потерпевшего дальнобойщика из Ульяновска. Он решил купить тягач и нашел на российском сайте подходящее объявление с ценой «по низу рынка», связался. Это были российские посредники, которые сообщили, что машина находится в Беларуси, и мужчине нужно ехать туда — там его встретят и организуют сделку. Россиянин приехал, и его встретили, поселили в отель, сотрудники фирмы производили впечатление работников приличной организации.

Когда мужчина назавтра пришел в офис, он узнал, что машина находится в Литве на пункте таможенного оформления, но он может ее «забронировать», заплатив 10% от цены, и ее пригонят. Ему показали фото машины со всех сторон и даже VIN-номер. Мужчина согласился и заплатил. Был заключен официальный договор. После этого россиянина отправили в Молодечно — там была фирма, которая должна была пригнать машину. Там с него взяли остальные 90% цены тягача, даже посчитали и включили в цену растаможку и утильсбор «для удобства клиента».

Через несколько дней машину пригнали, и мужчину пригласили в Минск на пункт таможенного оформления. Там он увидел, что тягач совсем не тот — старше, с большим пробегом, в худшем состоянии. Правильным был только VIN-номер. Фирма извинилась перед мужчиной, сказала, что это ошибка, предложила вернуть тягач назад в Литву, а мужчине возвратить деньги. Он согласился. Но спустя несколько дней продавцы перестали выходить на связь, и россиянин осознал обман и обратился в милицию.

Схема работы у преступной группы была отработана. Три фирмы в Минске, Молодечно и Москве работали в связке, а в Литве находился белорус с литовским видом на жительство. Он находил в продаже дешевые старые грузовики за 4-7 тысяч евро, договаривался о покупке и фотографировал VIN-номер. Потом клиенту в Беларуси показывали фото мифического грузовика за 15-20 тысяч евро с этим VIN-номером. Также клиентам называли суммы растаможки и утильсбора в разы меньше реальных.

В группу в Беларуси входило семь человек 26-43 лет в Минске и других регионах. Все они задержаны. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. У фигурантов изъята техника, сим-карты, печати, документы их юрлиц, деньги в сумме более 28 тыс. долларов, наложен арест на их автомобили на сумму около 500 тыс. рублей.

Сейчас в деле, кроме жителя Ульяновска, есть еще двое потерпевших, также у ГУБОПиК есть данные о более чем 20 подобных эпизодах деятельности аферистов. Ведется поиск других пострадавших.

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