Ученые связали между собой психологическое здоровье и правильное питание 10.06.2021, 8:25

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Также не стоит забывать о физической нагрузке.

Ученые из Бингемтонского университета (США) провели исследование с участием мужчин и женщин в возрасте 30 лет и старше. Результаты показали, что психическое здоровье женщин в большей степени связано с диетическим фактором, чем у мужчин, пишет сайт Naked science.

Различные модели питания также коррелировали с физической нагрузкой, которую выполняли люди. Между диетическими пристрастиями в совокупности с физическими упражнениями и выявили связь с психологическим благополучием. Однако у женщин эта корреляция оказалась заметнее, чем у мужчин: нездоровая диета сказывалась на их психологическом здоровье сильнее.

Поэтому ученые пришли к выводу, что правильное питание и здоровая физнагрузка могут скорректировать определенные психологические проблемы у прекрасного пола в зрелом возрасте.

Они посоветовали женщинам отказаться от фастфуда, ни в коем случае не пропускать завтрак, не употреблять пищу с высоким гипогликемическим индексом (прежде всего изделия из белой муки, картофель, сахар, белый рис, кукурузу), заменив ее на фрукты (исключая виноград), бобовые, зеленые овощи, грибы. А еще не забывать о здоровой физической нагрузке.

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