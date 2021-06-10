Белорус по частям украл целый дом 6 10.06.2021, 11:41

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Эта странная история родилась в деревне Зоричи под Борисовом.

Мужчина узнал, что его сосед умер, и решил потихоньку разобрать его дом. 56-летний белорус в течение двух лет проникал во двор соседа и по частям разбирал постройку. Но он не знал, что собственность уже выкупил минчанин, пишет onliner.by.

Новый хозяин крайне редко появлялся на своем новом участке, а потому далеко не сразу обнаружил, что его дом медленно исчезает. Однако в какой-то момент ему позвонили из сельсовета с вопросом, собирается ли он что-то делать на участке, поскольку там стоит только фундамент. Минчанин удивился и обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли сельчанина. Оказалось, что часть похищенных бревен мужчина планировал использовать для стройки на своем участке, а часть уже спалил в печи. Теперь его ждет суд: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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