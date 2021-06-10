Ученые сделали интересное открытие о священных древних курах 4 10.06.2021, 14:30

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Тысячи лет назад, во времена Железного века, римского и саксонского периодов, куры жили значительно дольше, чем сейчас.

Потому что люди считали их священными созданиями, а не пищей. Об этом сообщает Рhys.org (перевод - «Апостроф»).

Специалисты разработали первый надежный метод определения возраста птицы, жившей тысячи лет назад. Их исследования показывают, что они дожили до преклонного возраста и использовались для ритуальных жертвоприношений или петушиных боев, а не для производства мяса или яиц.

Подсчитать возраст останков птиц сложно, потому что методы, используемые для млекопитающих, такие как сплавление костей и стирание зубов, недоступны. Исследователи разработали новый метод, основанный на размере предплюсневой шпоры, которая развивается на ноге взрослых петушков.

Новый метод был опробован на современных птицах известного возраста, а затем применен к древним образцам. Это позволило экспертам реконструировать демографию домашней птицы от железного века до раннего Нового времени в Британии, чтобы выявить изменения во взаимоотношениях между людьми и птицами.

Из 123 проанализированных костей железного века, римских и саксонских костей более 50% принадлежали птицам старше двух лет, а около 25% - более трех лет.

"Исследование подтверждает особый статус этих редких и высоко ценимых ( в те времена) птиц, показывая, что с железного века до саксонского периода они переживали период своей половой зрелости. Большинство из них доживали до года, а многие достигали возраста двух, трех и четырех лет", - пояснил доктор Шон Доэрти из Университета Эксетера, который руководил исследованием.

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