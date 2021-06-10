В Китае сняли, как спит знаменитое странствующее слоновье стадо 3 10.06.2021, 20:07

6,480

фото: epa

Почему слоны пустились в путешествие, неизвестно.

В Китае стало знаменитым стадо, состоящее из 15 диких слонов, сообщил CNN 10 июня. Они покинули свое обычное место обитания в Южном Китае и пустились путешествовать по стране.

Отмечается, что власти внимательно следят за их миграцией, пока слоны бродят по полям и деревням и поедают урожай. Власти пытались направить их в нужном направлении, но не смогли.

За слонами следуют несколько дронов, видео путешествия слонов публикуются в интернете. На одном из них, выложенном каналом CGTN в Facebook, видно, как стадо дремлет в лесу – все, кроме одного слоненка, который застрял среди сородичей и пытается выбраться.

Азиатский слон – охраняемый вид. В Китае, по данным агентства "Синьхуа", их всего около 300 особей, обитающих в провинции Юньнань, где для них созданы специальные заповедники

Почему стадо пустилось в странствия, неизвестно. По одним предположениям, неопытный вожак мог сбить стадо с пути, согласно другим, слоны могли искать новую среду обитания.

Согласно статье 2017 года в журнале Nature, за последние несколько десятилетий сельское хозяйство привело к потере мест обитания слонов, в результате чего стада раздроблены и изолированы на постоянно сокращающихся участках земли. Многие слоны вынуждены добывать себе пищу в сельскохозяйственных районах, что приводит к росту конфликтов между людьми и слонами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».