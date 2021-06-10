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Выступившим за отставку Лукашенко футболистом интересуются клубы Турции и Польши

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  • 10.06.2021, 21:08
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Выступившим за отставку Лукашенко футболистом интересуются клубы Турции и Польши
Илья Шкурин

ЦСКА может отдать белоруса Илью Шкурина в аренду.

По информации Sport24, ЦСКА ведет переговоры с клубами из Турции и Польши об аренде белорусского нападающего Ильи Шкурина.

Армейцы приобрели 21-летнего игрока у брестского «Динамо» в начале 2020 года за 500 тысяч евро.

В сезоне-2020/21 белорус провел за красно-синих 14 матчей и забил 3 гола. Контракт Шкурина с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что АБФФ направляла в Дисциплинарный комитет УЕФА запрос, в котором просила применить санкции к Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года. ФИФА отклонила все претензии АБФФ к нападающему

Напомним, Шкурин после выборов президента в августе 2020 года заявил, что отказывается выступать за сборную Беларуси пока у власти находится Лукашенко.

В декабре футболист подписал письмо за честные выборы и против насилия. После чего был исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

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