«Читал молитву об избавлении от пагубной напасти» 6 11.06.2021, 8:16

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фото: sluck-eparchiya.by

Что известно о новом епископе Гродненском и Волковысском Антонии.

Кто сменил принципиального архиепископа Артемия? И чего ждать от новоназначенного Антония?

С 9 июня 41-летний Антоний (светское имя Денис Доронин) назначен новым православным епископом Гродненским и Волковысским. На этом посту он сменил принципиального архиепископа Артемия, который единственный из высшего православного духовенства не молчал о политических событиях в стране. Кто же такой этот Антоний?

Его род происходит из Нижнего Новгорода, но предки еще во время коллективизации переехали в Баку. В Азербайджане Денис Доронин и родился. Уехали с Кавказа родители Доронина еще в 1986 году, когда там начался подъем национальных движений, пишет nn.by.

Cемья осела в Дубовлянах под Минском. «Я имею советское воспитание, но пришел к Богу», — говорил Денис Доронин. Он окончил гимназию-колледж искусств имени Ахремчика. Родители ожидали, что он свяжет судьбу с искусством, но юноша решил твердо поступать в духовную семинарию.

Поступал, кстати, по рекомендации недавно умершего протоирея Иоанна Хорошевича, тестя известного Федора Повного. Говорят, в семинарии Денис отличался поставленным голосом, его тенор был востребован в хоре. Вместе с ним учился еще один нынешний епископ — Порфирий, который теперь занимает кафедру в Лиде, но тот с первого курса сразу перешел на третий.

Во время учебы в духовной академии Дениса на год отправили в Швейцарию проходить стажировку в Высшем институте православного богословия в Шамбези. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Белорусские требники XVII—XVIII века: история литургического богословия».

Примечательно, что служить приходским священником Доронину так фактически и не пришлось. Его карьера стала складывалась иначе, скорее по «чиновничьей» линии. Еще во время учебы он попал в Минское епархиальное управление, находился при митрополите Филарете. Спустя два года его назначают личным секретарем митрополита.

Очень быстрый взлет. Фактически, Доронин находился почти все время при Филарете, он знал с кем встречается, о чем говорит и о чем договаривается митрополит. Это одна из ключевых должностей при Епархиальном управлении.

В 2009 году Денис Доронин принял постриг, получив имя Антоний, в честь Антония Римлянина, который после изгнания «латинянами» прибыл из итальянских земель в Новгород.

В возрасте 31 года Антоний (Доронин) уже становится архимандритом (этот высокий чин обычно носят настоятели крупных монастырей). В тот же год его назначают ответственным секретарем управления делами Белорусского экзархата, а еще через два года он возглавил эту структуру.

В период, когда глава БПЦ Павел (Пономарев) создавал новые епархии, Антония назначают епископом Слуцким и Солигорским. В свои 34 года Доронин становится самым молодым белорусским епископом и членом Синода БПЦ. Именно поэтому карьеру Антония считают чуть ли не самой стремительной в БПЦ.

На президентские выборы 2020 года Антоний сходил досрочно. Журналистам он сказал, что в эти дни «молится исключительно об Отечестве».

После выборов он появился на людях только 16 августа, когда читал молитву об «избавлении от пагубной напасти», а также призвал всех к миру и согласию. 25 августа на встрече со священниками из Клецка, Несвижа и Копыля Антоний отдал распоряжение о том, что православные священники не имеют права участвовать в митингах и манифестациях в подрясником и с крестом, а только как обычные граждане.

«У него нейтральная репутация, но все понимают, что к нам он едет, чтобы расправиться с несогласными», — сказали гродненские священники. Ничего хорошего от назначения Антония они не ждут.

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