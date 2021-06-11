Тихановская: Странам G7 нужно расширить санкции против Минска 4 11.06.2021, 10:30

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Светлана Тихановская

Фото: Anadolu Agency

Санкции требует народ Беларуси.

"Странам "большой семерки" нельзя закрывать глаза на то, что происходит сейчас в Беларуси, они должны послать (режиму Лукашенко. - Ред.) четкий сигнал. Наша независимость не продается", - такое заявление сделала Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном накануне открытия саммита G7 - в среду, 10 июня, передает DW.

С точки зрения белорусского политика, в настоящее время существует опасность, что Лукашенко "по кусочкам" продаст Беларусь Москве. Чтобы предотвратить это, странам Запада следует расширить санкционный список, убеждена Тихановская, которую многие в Беларуси считают победителем президентских выборов 2020 года. "В список следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркнула она в беседе с немецким изданием.

Кроме того, санкции должны коснуться журналистов, работающих на пропагандистском телевидении и унижающих людей перед камерами, добавила лидер оппозиции, подразумевая "интервью" с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, задержанным 23 мая после принудительной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Самые эффективные санкции против Лукашенко

По словам Тихановской, самыми эффективными могут оказаться санкции, затрагивающие те сектора экономики, которые финансируют Лукашенко. "Режим имеет абсолютную монополию на сталь, древесину и продукты нефтепереработки", - пояснила она.

Отметив важность факта введения Западом санкций против нынешнего режима, Светлана Тихановская указала, что эти санкции, однако, были не достаточно сильными: "Это дало Лукашенко чувство безнаказанности".

Отвечая на вопрос о том, не боится ли она, что санкции ударят и по населению страны, Тихановская заявила: "Ведь санкций требую не я, а народ в Беларуси. Об этом говорят опросы. Люди страдают уже сейчас, страдают от режима. В санкциях виноваты не люди, и не Евросоюз. Режим может в любой момент прекратить санкции. Ему нужно для этого остановить насилие, выпустить политзаключенных и назначить новые выборы".

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