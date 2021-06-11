Беларусь и Россия попали в спираль роста цен 3 11.06.2021, 15:34

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Такой высокой инфляции не было с 2016 года.

Росстат и Белстат сообщили данные об индексах потребительских цен в мае 2021 года. В обоих государствах инфляция в годовом выражении вышла на многомесячный максимум, сообщает banki24.by.

Годовая инфляция по итогам мая в РФ составила 6%. Для сравнения: в мае 2020-го данный показатель был вдвое ниже — 3%. Такой высокой инфляции в России не было с октября 2016 года, когда прирост цен составил 6,1%.

При этом базовый индекс потребительских цен в РФ тоже достиг 6% (против 2,9% в мае 2020-го). Такое значение базовой инфляции говорит, что рост цен слабо связан с госрегулированием и сезонными явлениями и имеет «естественное» происхождение.

Ускорение роста цен в России происходит на фоне аналогичных процессов в экономике мирового гегемона — США. По официальным данным годовая инфляция в Штатах за май составила 4,99%, что является максимумом с августа 2008 года.

Базовая инфляция в США достигла 3,80% и это также многолетний рекорд — максимум с июня 1992 года. Вот вам и последствия количественного смягчения вкупе с бюджетным стимулом и раздачей чеков населению.

В развивающихся странах ситуация с ускорением роста цен еще более выпуклая. Крупнейшая экономика Латинской Америки — Бразилия — отчиталась о росте цен на 8,06%. В этой стране годовая инфляция не была такой высокой с сентября 2016 года.

В 2020 году Бразилия в рамках монетарного стимулирования снижала ключевую ставку аж до 2% годовых. Актуальная ставка в 2021-м составляет 3,5% и 17 июня ожидается повышение еще на 75 базисных пунктов. Правда, этого явно мало, чтобы обеспечить сдерживание роста цен. Поэтому у бразильцев впереди либо новые скачки ставок, либо закручивание спирали инфляции.

На 11 июня назначено заседание ЦБ РФ, где будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. До недавних пор российские аналитики закладывали на этот день +25 базисных пунктов, а теперь ориентируются уже на +50 б.п., а то и +75 б.п.

Есть прогнозы, что инфляция в России разгонится до 6,2–6,3%. Из-за этого в июле ключевая ставка Центробанка РФ может перелететь за 6% годовых. Текущий уровень ключевой ставки в России равен 5%.

А что в Беларуси? По официальным расчетам в мае сводная годовая инфляция разогналась до 9,4% (максимум с января 2017 года). Уровень базовой инфляции поднялся до 9,3% (рекорд с декабря 2016 года).

При этом ставка рефинансирования с 21 апреля равна 8,5% годовых, а публичный график заседаний Нацбанка отменен. Власти пробуют сдерживать рост цен и тарифов через ограничение денежной массы и разрастание госрегулирования.

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