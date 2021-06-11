ЕС - мировой лидер по безопасности на дорогах 11.06.2021, 19:29

Европейскими странами с самыми безопасными дорогами остаются Швеция, Мальта и Дания.

В 2020 году на дорогах стран Евросоюза было зарегистрировано на 17% меньше аварий со смертельным исходом, чем в прошлом году, что подтвердило его лидерство по безопасности на дорогах в мире, пишет сайт euro-pulse.ru.

Согласно данным Еврокомиссии, наибольшее снижение – на 20% и более – зафиксировано в Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Венгрии, Мальте и Словении.

Тем не менее, европейскими странами с самыми безопасными дорогами остаются Швеция (18 жертв на миллион жителей), Мальта (21) и Дания (27).

За предыдущее десятилетие число жертв на дорогах по всему Евросоюзу сократилось на 36%, что пока не дотягивает до целевого значения ЕС, предусматривающего снижение на 50%. Однако показатель 42 смерти в результате аварии на 1 миллион жителей делает ЕС самым безопасным регионом с большим отрывом – средний мировой показатель составляет более 180 жертв.

В 2018 году лидерами по безопасности на дорогах были Швеция (26 жертв на миллион жителей), Великобритания (27 на миллион жителей) и Дания (32 на миллион жителей). Мировой показатель на тот момент составлял 174 жертвы на миллион жителей.

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