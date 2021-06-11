Сегодня матчем Турция - Италия откроется чемпионат Европы-2020 по футболу 11.06.2021, 20:20

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Начало первого матча — 22:00.

Сегодня в Риме матчем сборных Италии и Турции стартует чемпионат Европы-2020, отложенный на год из-за охватившей мир пандемии. Что любопытно, итальянцы в этой встрече будут считаться номинальными гостями. На матче ожидается около 30 тысяч зрителей, пишет «Прессбол».

Сборная Турции никогда не побеждала команду Италии: после 10 встреч у турок в пассиве 7 поражений и 3 ничьи.

22.00. Турция — Италия.

Впервые в истории турнир примут 11 стран.

Группа "A" (Рим/Баку): Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа "B" (Копенгаген/Санкт-Петербург): Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа "C" (Амстердам/Бухарест): Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа "D" (Лондон/Глазго): Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа "E" (Севилья/Санкт-Петербург): Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа "F" (Мюнхен/Будапешт): Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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