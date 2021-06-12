Черногория просит помощи ЕС, чтобы вернуть китайский кредит 7 12.06.2021, 16:29

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В 2014 году Черногория позаимствовала у Китая $944 миллиона.

Черногория ведет консультации с Еврокомиссией и готовится к масштабной приватизации ради возвращения Китаю кредита, привлеченного в 2014 году. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В 2014 году Черногория позаимствовала у Китая $ 944 млн для финансирования 41-километрового участка автодороги до границы с Сербией. Автодорога должен был быть построен до 2019 года, однако из-за пандемии завершение проекта было перенесено на осень нынешнего года.

Автодорога должна была стать частью крупной транспортной магистрали длиной 163 км, однако Сербия не спешит с аналогичными работами на своей территории. Поэтому противники нынешнего президента Мило Джукановича, который в статусе премьера подписал соглашение с Китаем, называют ее "дорогой в никуда". Также этот проект критиковали в МВФ и Всемирном банке.

Этот кредит может стать проблемой для получения Черногорией членства в ЕС - страна-кандидат должна придерживаться жесткой финансовой дисциплины.

Как отмечает Reuters, новое черногорское правительство обсуждает с Еврокомиссией различные пути решения этой проблемы. Однако вариант реструктуризации долга не был поддержан Пекином.

Сейчас Еврокомиссия ждет предложений от Немецкого кредитного банка реконструкции Французского агентства развития, а также итальянского государственного кредитора CDP - эти государственные учреждения могут предоставить финансовую помощь Черногории.

Также черногорские власти готовит масштабный аудит государственного имущества - приватизация рассматривается как возможный вариант решения проблемы.

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