Украина вернула домой пять граждан, которым делали пересадку органов в Беларуси

Украина вернула домой пять граждан, которым делали пересадку органов в Беларуси3
- 13.06.2021, 14:29
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Граждан Украины на родину доставляет реанимобиль.
Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов, которые перенесли операции по пересадке органов. Граждане соседней страны не могли вернуться домой из-за закрытия границ и блокировки авиасообщения. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Еще один человек ждет нашей помощи в возвращении из Беларуси. Мы готовы к уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда захочет вернуться", — написал министр.
Граждан Украины на родину доставляет реанимобиль.
Несмотря на закрытие границ белорусские клиники продолжают оказывать иностранцам услуги по пересадке органов. В ноябре 2020 года в СМИ появились сообщения, что белорусские пограничники не пропускают на территорию Беларуси граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной операции по пересадке почки в
Минске и Бресте. Решением ситуации занимался украинский МИД.