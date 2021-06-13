Украина вернула домой пять граждан, которым делали пересадку органов в Беларуси 3 13.06.2021, 14:29

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Граждан Украины на родину доставляет реанимобиль.

Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов, которые перенесли операции по пересадке органов. Граждане соседней страны не могли вернуться домой из-за закрытия границ и блокировки авиасообщения. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Еще один человек ждет нашей помощи в возвращении из Беларуси. Мы готовы к уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда захочет вернуться", — написал министр.

Граждан Украины на родину доставляет реанимобиль.

Несмотря на закрытие границ белорусские клиники продолжают оказывать иностранцам услуги по пересадке органов. В ноябре 2020 года в СМИ появились сообщения, что белорусские пограничники не пропускают на территорию Беларуси граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной операции по пересадке почки в

Минске и Бресте. Решением ситуации занимался украинский МИД.

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