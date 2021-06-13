Ученые обнаружили у летучих мышей два десятка новых коронавирусов 9 13.06.2021, 18:26

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Один из этих вирусов очень похож на SARS-CoV-2.

Китайские ученые заявили о том, что им удалось найти у летучих мышей целую группу новых коронавирусов. Среди них один, который является наиболее близким к вирусу, ставшим причиной нынешней пандемии, сообщает CNN.

Исследователи отмечают, что открытие, которое они сделали в небольшом регионе провинции Юнань, показывает, насколько много коронавирусов у летучих мышей и сколько на самом деле потенциально могут передаваться людям.

Ученые собирали образцы, полученные у небольших лесных летучих мышей в мае 2019- ноябре 2020 года. Исследователи изучали образцы мочи и фекалий животных, а также жидкости, собранной у них во рту. В общей сложности, они обнаружили 24 новых коронавируса у разных видов летучих мышей.

Один из них был генетически подобным на SARS-CoV-2, который вызвал пандемию. Вирус, который получил обозначение RpYN06, был обнаружен у вида Rhinolophus pusillus. От SARS-CoV-2 его отличает только различия в белке шипов, которые вирус использует для заражения клетки. Ученые отмечают, что их открытие обозначает, что похожие на SARS-CoV-2 вирусы продолжают распространяться среди летучих мышей и в некоторых регионах могут появляться с определенной периодичностью.

Исследователи до сих пор пытаются понять, как появился SARS-CoV-2. Несмотря на то, что наиболее вероятным кандидатом в «резервуары» коронавируса являются летучие мыши, вероятно, что было какое-то животное, которое стало связующим звеном между летучими мышами и людьми. В случае с вирусом SARS, который стал причиной вспышки заболевания в 2002-2004 годах, такими животными стали циветы.

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