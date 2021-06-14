Из руководства «Роскосмоса» уволили последнего космонавта 7 14.06.2021, 10:26

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Сергей Крикалев

Сергей Крикалев был уволен за критику руководства.

Госкорпорация Роскосмос - монопольный оператор российских космических программ с открытым годовым бюджетом в 180 млрд рублей - лишилась последнего космонавта в высшем руководстве.

Герой России и Советского Союза Сергей Крикалев, совершивший 6 космических полетов и 8 выходов в открытый космос, был снят с должности исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Крикалева, руководившего направлением пилотируемой космонавтики с 2016 года, перевели на должность советника Дмитрия Рогозина, а его функции передали исполнительному директору по пилотируемым программам и науке Александру Блошенко, в прошлом чиновнику Минпромторга и Минобороны.

Хотя «Роскосмос» связал увольнение Крикалева с подготовкой проекта новой российской космической станции, реальной причиной стала критика, которую космонавт высказал в связи с планами снимать на МКС коммерческий фильм «Вызов», рассказали источники «Новой газеты» в госкорпорации.

Сам Крикалев подтвердил «Открытым медиа», что «это правда» и отказался от дальнейших комментариев.

Крикалев выступил с резким несогласием по поводу выделения средств «Роскосмоса» на съемки фильма с Юлией Пересильд и Климом Шипенко (режиссер и оператор в одном лице), которые, как ожидается начнутся в октябре.

Хотя в «Роскосмосе» подчеркивают, что не увольняли Крикалева, а перевели на другой пост, ответственность и полномочия его старой и новой позиции «соотносятся как должность начальника цеха и вахтера на проходной», пишет «Новая».

«Подобные кадровые решения убеждают, что космонавтика в России не нужна», - возмущен коллега Крикалева, космонавт Юрий Юрчихин.

«У нас сегодня в отрасли огромное количество непрофессионалов, которые точно знают, что делать с отраслью», а «самое важное из всех направлений в космонавтике - это кино», с горечью иронизирует он.

«Съемки фильма на МКС собираются вести в рамках так называемого научного эксперимента «Вызов». Под этим бюрократическим прикрытием была сломана программа космических полетов 2021 года. Программа научных экспериментов формируется не вдруг, довольно долго. По старой программе на борту было три человека. Из-за этого эксперимента мы выбросили треть рабочего времени - теперь на борту планируется два человека в течение года», - поясняет Юрчихин.

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