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У белорусских властей случилось диссоциативное расстройство идентичности

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 14.06.2021, 10:53
  • 9,434
У белорусских властей случилось диссоциативное расстройство идентичности

Их речи по телевизору совершенно невозможно понять.

Привет, дорогая.

Нелегкая моя судьба снова заставила меня посмотреть телевизор. Не жалуюсь, не хвастаюсь, просто констатирую факт. Я, конечно, не психотерапевт, и даже не психохирург. Но что-то у меня есть ощущение, что у белорусских властей внезапно случилось диссоциативное расстройство идентичности. Потому что из телевизора совершенно невозможно понять: то ли санкции вредны, то ли наоборот их у нас в организме не хватает. Сначала тебе говорят, что санкции взбодрят и простимулируют экономику, и после санкций станет краше и еще экономнее. А через минуту тут уже пугают голодными бунтами и отчаявшимися трудящимися. И, что характерно, бывает, что все это рассказывает один и тот же человек. И как заурядному уму разобраться в этой запутанной макроэкономической ирреальности?

Хотя, мне кажется, что даже незаурядные умы белорусских властей сами уже в этой ирреальности запутались. Раньше они могли хотя бы сделать вид, что владеют тайным знанием о перспективах экономического развития. Про темпы роста ВВП что-нибудь спрогнозировать или объявить какую инфляцию себе хотят по итогам года. Она, в смысле инфляция, все равно потом росла как бог на душу положит, но можно было хоть изобразить иллюзию контроля. А сейчас все их прогнозы — это же сразу плюсквамперфект, в значении «неактуальное прошедшее». Потому что какой толк в прогнозах, если ты не знаешь в каком месте тебя простимулируют санкциями в следующий раз?

Вот в субботу обнаружилось, что немецкий банк отменил обещанный кредит на закупку турбин для белорусской атомной станции. А ведь атомную станцию вместе с энергетикой вообще никто вроде санкционировать не собирался. Нефтеперерабатывающим заводам – грозили. Банки – пугали. Беларуськалию обещали всякие неприятности. А про энергетику же и речи даже не было. А пострадала она получается первой. И где, спрашивается, справедливость? И как в такой трагической неопределенности белорусским властям дальше существовать?

А ведь неуверенность в своем будущем повышает общий уровень тревожности. А из-за высокого уровня тревожности могут случаться самые экзотические душевные расстройства. И получается, что левая половина власти говорит одно, а правая совсем другое. Даже когда они говорят одним и тем же ртом.

И вот, с одной стороны, министр вроде бы иностранных дел Макей созывает к себе послов, чтобы совершить с ними дипломатический акт задушевного разговора. А с другой стороны, кое-кто пытается устроить восточным рубежам Евросоюза пограничный коллапс нелегальными мигрантами. И, конечно, на фоне пограничных коллапсов, разговоры получаются уже не такими и душевными. Тем более что потом тот же самый министр тех же самых дел обзывает своих партнеров пигмеями.

И, конечно, это диссоциативное расстройство в речах, а главное в поступках, не добавляет ни стабильности, ни предсказуемости, ни уверенности в будущем. Какой уж тут ждать предсказуемости от белорусской власти, если ты не знаешь которой своей ипостасью она к тебе в этот раз повернется?

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