Российский олигарх Дерипаска проиграл суд в США дело об исключении из санкционного списка 6 14.06.2021, 13:22

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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Суд посчитал его аргументы неубедительными.

13 июня федеральный суд США в округе Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске против американского минфина, в котором он пытался отменить введенные относительно него санкции. Решение опубликовано на сайте судебной системы США, сообщает "Гордон".

"Суд удовлетворяет ходатайство ответчиков [...] и отклоняет ходатайство Дерипаски", – говорится в сообщении.

Дерипаска оспаривал санкции, которые были введены в 2018 году.

Российский бизнесмен называл санкции против "произвольными, волюнтаристскими и нарушающими его права".

В тексте решения Дерипаска назван как "российский бизнесмен со связями в Кремле".

Судья Амит Мехта рассмотрел дело и пришел к выводу, что ни один из аргументов стороны Дерипаски не является убедительным, отмечает Forbes.

Дерипаска может обжаловать решение.

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