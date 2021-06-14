Российский олигарх Дерипаска проиграл суд в США дело об исключении из санкционного списка

Российский олигарх Дерипаска проиграл суд в США дело об исключении из санкционного списка6
- 14.06.2021, 13:22
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Суд посчитал его аргументы неубедительными.
13 июня федеральный суд США в округе Колумбия отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске против американского минфина, в котором он пытался отменить введенные относительно него санкции. Решение опубликовано на сайте судебной системы США, сообщает "Гордон".
"Суд удовлетворяет ходатайство ответчиков [...] и отклоняет ходатайство Дерипаски", – говорится в сообщении.
Дерипаска оспаривал санкции, которые были введены в 2018 году.
Российский бизнесмен называл санкции против "произвольными, волюнтаристскими и нарушающими его права".
В тексте решения Дерипаска назван как "российский бизнесмен со связями в Кремле".
Судья Амит Мехта рассмотрел дело и пришел к выводу, что ни один из аргументов стороны Дерипаски не является убедительным, отмечает Forbes.
Дерипаска может обжаловать решение.