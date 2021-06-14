Ученые обнаружили неизвестную планету, которая очень похожа на Землю 2 14.06.2021, 14:48

3,780

иллюстрационное фото

Планета расположена в 90 световых годах от Земли.

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA и Университета Нью-Мексико обнаружили экзопланету TOI-1231 b, вращающуюся вокруг карликовой звезды M. Планета расположена в 90 световых лет от Земли, и ее атмосфера очень похожа на нашу. Исследование будет опубликовано в следующем выпуске Astronomical Journal, пишет lenta.ua.

TOI-1231 b - это тело размером с Нептун в умеренном климате с 24-дневной орбитой.

Хотя планета в восемь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ее температура близка к нашей.

Его атмосфера составляет около 330 кельвинов или + 60 градусов по Цельсию, что делает TOI-1231b одной из самых крутых и малых экзопланет, доступных для атмосферных исследований из открытых.

По словам исследователей, существует вероятность того, что облака будут находиться высоко в атмосфере и, возможно, будут свидетельствовать о наличии воды.

Ученый NASA JPL Дженнифер Берт, доцент кафедры физики и астрономии Диана Драгомир, сказала, что необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать состав TOI-1231 b.