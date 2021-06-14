Польский голкипер забил самый быстрый автогол в истории Евро 2 14.06.2021, 20:28

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Фото: Global Look Press

Мяч залетел в ворота от спины вратаря на 18-й минуте встречи Польша - Словакия.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак пробил в штангу, после чего мяч отлетел в спину голкиперу и отскочил в ворота. Мяч записали на счет вратаря, передает РБК.

Ранее самым быстром автоголом считался мяч хорватского экс-футболиста Игоря Тюдора. Он допустил ошибку в матче группового этапа против Франции в 2004 году, встреча завершилась со счетом 2:2, а Тюдор отличился на 22-й минуте.

◉ 18': Wojciech Szczęsny (2020)

◉ 22': Igor Tudor (2004)

◎ 49': Glen Johnson (2012)

◎ 51': Dejan Govedarica (2000)

◉ 53': Merih Demiral (2020)



Three of the top five earliest own goals in European Championship history were scored by Juventus players. 🙃 pic.twitter.com/GUx1pbeNUx — Squawka Football (@Squawka) June 14, 2021

Помимо этого, Войцех Щенсный стал первым голкипером, который забил автогол за всю историю чемпионатов Европы.

Автогол Щенсного остался единственном в первом тайме матча Словакия — Польша. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

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