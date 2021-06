Ученые нашли людей, которые высадились в Антарктиде задолго до ее официального открытия 15.06.2021, 10:42

Первые экспедиции состоялись 1300 лет назад.

Коренные народы Новой Зеландии могли открыть Антарктиду больше 1300 лет назад, раньше европейцев и россиян.

Об этом говорится в исследовании новозеландских ученых университета Отаго. Его опубликовали в научном журнале Journal of the Royal Society of New Zealand, цитирует ресурс Gizmodo.

Считается, что впервые Антарктиду посетили во время российской экспедиции в 1820 году, во главе с Фабианом Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Однако ученые проанализировали фольклор тогдашних жителей Новой Зеландии. Оказалось, что в их легендах доминируют рассказы про "замерзшее море" и "темное место, где никогда не бывает солнца". Полинезийский вождь Хуай Те Рангиор назвал эту часть южного океана Тай-ука-а-пиа, что в приблизительном переводе означает "айсберг".

"В некоторых рассказах Хуай Те Рангиора полинезийцы уплыли далеко на юг. Вероятно, они были первыми людьми, которые увидели воды Антарктики и, возможно, весь континент. Поэтому мы хотим начать широкую дискуссию об исторических связях Новой Зеландии и Антарктиды", - говорит биолог Присцилла Вехи, которая инициировала исследование.

Также у племени нашли резьбу на дощечках, которая напоминает навигацию и астрологические карты.

