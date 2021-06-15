В Украине приняли закон о налоговой амнистии
- 15.06.2021, 13:04
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Большинство голосов в Верховной Раде дала фракция «Слуги народа».
15 июня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Об этом сообщает корреспондент издания gordonua.com.
За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа".
Против – 66. Еще 34 нардепа воздержались.
Перед этим Рада рассматривала предложения о правках в законопроекте. Большинство из них отклонили.
В первом чтении документ был проголосован парламентом 30 марта.
Проект закона предусматривал проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.
Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.
Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что речь идет о налоговой амнистии. Проект закона №5153, по его мнению, в первую очередь нужен "для простых граждан", которые за 30 лет накопили определенные средства.
"Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность "выйти вбелую", закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы", – говорил нардеп.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.