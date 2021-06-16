Разбудить спящего тигра 2 Телеграм-канал «Серпом По»

16.06.2021, 8:42

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фото: epa

«Мультики» и «гиперзвуки» Путина начинают встречать ответ.

«Вялый Запад» просыпается. Наглая, задиристая политика Путина, его бряцанье оружием – «мультики» и «гиперзвуки» - начинают встречать ответ.

Минобороны Великобритании набирает талантливых специалистов высокого класса в области искусственного интеллекта. Среди главных задач – использование ИИ в боевых действиях. Вызовами являются растущая враждебность России, технологический прогресс Китая, организованная преступность, террористы и хакеры.

Агрессоров и милитаристов нередко посещает самоуверенность. Как же! Мы так долго дергаем спящего тигра за усы! А он все не шевелится! Поэтому ничего страшного – продолжим дальше!

Но вот тигр просыпается, открывает глаза и с удивлением посматривает на коротышек, прыгающих перед ним. Что будет дальше – можно догадаться.

В фильме «Тора! Тора! Тора!» после успешного нападения на Перл-Харбор в ответ на всеобщую японскую радость адмирал Ямамото говорит: «Боюсь, что мы лишь разбудили спящего тигра».

Вот и Путин тоже разбудил тигра. Правда, он, похоже, не понял, что наделал. Плохо знает историю Второй мировой.

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