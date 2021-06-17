У активистки «Европейской Беларуси» Анастасии Полиенко умер отец

У активистки «Европейской Беларуси» Анастасии Полиенко умер отец5
- 17.06.2021, 12:23
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Офицеру-десантнику было всего 52 года.
16 июня умер отец активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Анастасии Полиенко Валерий Васильевич Гусев.
Валерий Васильевич долгое время служил в воздушно-десантных войсках, был участником Афганской войны, награжден правительственными наградами. Человек невероятного мужества и неунывающего характера последние годы боролся с тяжелой болезнью.
Ему было всего 52 года.
Анастасия Полиенко вместе со своим мужем, известным белорусским политзаключенным Дмитрием Полиенко, вынуждена была покинуть Беларусь в ноябре 2020 года. Буквально на следующий день в их квартиру пришла милиция. Теперь Анастасия не может приехать в страну даже на похороны отца.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» высказывает соболезнования и слова поддержки нашим товарищам, всем родным и друзьям Валерия Васильевича.
Вечная память герою.