закрыть
17 июня 2021, четверг, 14:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У активистки «Европейской Беларуси» Анастасии Полиенко умер отец

5
  • 17.06.2021, 12:23
  • 5,146
У активистки «Европейской Беларуси» Анастасии Полиенко умер отец
Анастасия Полиенко

Офицеру-десантнику было всего 52 года.

16 июня умер отец активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Анастасии Полиенко Валерий Васильевич Гусев.

Валерий Васильевич долгое время служил в воздушно-десантных войсках, был участником Афганской войны, награжден правительственными наградами. Человек невероятного мужества и неунывающего характера последние годы боролся с тяжелой болезнью.

Ему было всего 52 года.

Анастасия Полиенко вместе со своим мужем, известным белорусским политзаключенным Дмитрием Полиенко, вынуждена была покинуть Беларусь в ноябре 2020 года. Буквально на следующий день в их квартиру пришла милиция. Теперь Анастасия не может приехать в страну даже на похороны отца.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» высказывает соболезнования и слова поддержки нашим товарищам, всем родным и друзьям Валерия Васильевича.

Вечная память герою.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»
И тут Остапа понесло
И тут Остапа понесло Telegram-канал «Менскразам!»
Система угадывания капризов
Система угадывания капризов Telegram-канал «Письма к дочери»