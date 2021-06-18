закрыть
18 июня 2021, пятница, 10:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дочь самурая вышла на акцию в поддержку белорусских героев

1
  • 18.06.2021, 9:28
  • 2,638
Дочь самурая вышла на акцию в поддержку белорусских героев

Видеофакт.

Белорусы Японии с дочерью самурая требуют немедленного освобождения всех политзаключенных Беларуси, а также поздравляют с днем рождения политического узника Акихиро Гаевского-Ханада - сына сотрудницы японского посольства и белоруса, сообщил телеграм-канал «Хартия 97%».

Адрес для писем: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»