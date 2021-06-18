Дочь самурая вышла на акцию в поддержку белорусских героев 1 18.06.2021, 9:28

2,638

Видеофакт.

Белорусы Японии с дочерью самурая требуют немедленного освобождения всех политзаключенных Беларуси, а также поздравляют с днем рождения политического узника Акихиро Гаевского-Ханада - сына сотрудницы японского посольства и белоруса, сообщил телеграм-канал «Хартия 97%».

Адрес для писем: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».