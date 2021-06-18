Дочь самурая вышла на акцию в поддержку белорусских героев

Белорусы Японии с дочерью самурая требуют немедленного освобождения всех политзаключенных Беларуси, а также поздравляют с днем рождения политического узника Акихиро Гаевского-Ханада - сына сотрудницы японского посольства и белоруса, сообщил телеграм-канал «Хартия 97%».
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