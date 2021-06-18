«Мы любим и мысленно обнимаем своих Героев, продолжая бороться»
- 18.06.2021, 17:11
Фотопроект от белорусов Сеницы в поддержку политзаключенных.
Жители Сеницы сделали фотопроект в поддержку политзаключенных в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Хартия97%».
«Сеница помнит каждого политзаключенного, кого закатала машина репрессий.
Истинный белорус принимает близко к сердцу каждое задержание, арест и пытки. Нам больно за тех, кого без вины судили.
Мы любим и мысленно обнимаем своих героев, и продолжаем бороться. Ведь без борьбы количество политзаключенных будет расти, а каток репрессий увеличиваться», – сказали участники.