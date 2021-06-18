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«Мы любим и мысленно обнимаем своих Героев, продолжая бороться»

  • 18.06.2021, 17:11
«Мы любим и мысленно обнимаем своих Героев, продолжая бороться»

Фотопроект от белорусов Сеницы в поддержку политзаключенных.

Жители Сеницы сделали фотопроект в поддержку политзаключенных в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Хартия97%».

«Сеница помнит каждого политзаключенного, кого закатала машина репрессий.

Истинный белорус принимает близко к сердцу каждое задержание, арест и пытки. Нам больно за тех, кого без вины судили.

Мы любим и мысленно обнимаем своих героев, и продолжаем бороться. Ведь без борьбы количество политзаключенных будет расти, а каток репрессий увеличиваться», – сказали участники.

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