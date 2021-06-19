закрыть
19 июня 2021, суббота, 18:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В костеле в Березовке почтят память Витольда Ашурка

2
  • 19.06.2021, 15:27
  • 1,262
В костеле в Березовке почтят память Витольда Ашурка
Фото: «Белсат»

Начало в воскресенье в 13 часов.

В воскресенье 20 июня в Березовке Лидского района родные, друзья и соратники почтят память местного активиста, политзаключенного Витольда Ашурка, сообщает «Белсат»

В 13.00 в местном костеле Сошествия cвятого духа начнется месса в его память. Ровно месяц назад, 21 мая, Витольд погиб при невыясненных обстоятельствах в шкловской колонии, где отбывал 5-летний срок по политическим статьям.

Витольд Ашурок, 50-летний активист из Березовки Лидского района, в августе и сентябре 2020 года принимал участие в мирных протестах против фальсификаций итогов выборов и насилия силовиков. Неоднократно задерживался милицией по надуманному обвинению.

С 16 сентября 2020 года за решеткой. Его обвинили по статьям 342 ч. 1 (Eчастие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса.

Лидский судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на «угрозу государственной безопасности» и присудил Ашурку 5 лет колонии общего режима. Отбывать наказание политзаключенного направили в iкловскую колонию.

Находясь там Витольд Ашурок сумел передать на волю информацию о том, что руководство колонии издало приказ обозначать политических заключенных бирками желтого цвета.

21 мая стало известно, что политзаключенный Витольд Ашурок погиб в колонии. Причины и обстоятельства смерти до сих пор невыяснены. Руководство колонии назвало остановку сердца предварительной причиной смерти политзаключенного. Родные и друзья Витольда не исключают, что он был убит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин