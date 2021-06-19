В костеле в Березовке почтят память Витольда Ашурка 2 19.06.2021, 15:27

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Фото: «Белсат»

Начало в воскресенье в 13 часов.

В воскресенье 20 июня в Березовке Лидского района родные, друзья и соратники почтят память местного активиста, политзаключенного Витольда Ашурка, сообщает «Белсат»

В 13.00 в местном костеле Сошествия cвятого духа начнется месса в его память. Ровно месяц назад, 21 мая, Витольд погиб при невыясненных обстоятельствах в шкловской колонии, где отбывал 5-летний срок по политическим статьям.

Витольд Ашурок, 50-летний активист из Березовки Лидского района, в августе и сентябре 2020 года принимал участие в мирных протестах против фальсификаций итогов выборов и насилия силовиков. Неоднократно задерживался милицией по надуманному обвинению.

С 16 сентября 2020 года за решеткой. Его обвинили по статьям 342 ч. 1 (Eчастие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса.

Лидский судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на «угрозу государственной безопасности» и присудил Ашурку 5 лет колонии общего режима. Отбывать наказание политзаключенного направили в iкловскую колонию.

Находясь там Витольд Ашурок сумел передать на волю информацию о том, что руководство колонии издало приказ обозначать политических заключенных бирками желтого цвета.

21 мая стало известно, что политзаключенный Витольд Ашурок погиб в колонии. Причины и обстоятельства смерти до сих пор невыяснены. Руководство колонии назвало остановку сердца предварительной причиной смерти политзаключенного. Родные и друзья Витольда не исключают, что он был убит.

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