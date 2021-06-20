Президент Сербии рассказал о странностях при взрыве на военном заводе 1 20.06.2021, 16:52

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Александр Вучич

Белград расследует обстоятельства происшествия.

Власти Сербии расследуют причины очередного взрыва на фабрике по производству артиллерийских снарядов "Слобода". Об этом сказал журналистам президент страны Александр Вучич 20 июня, его выступление транслировал телеканал N1, пишет "Гордон".

"Есть одна странная вещь: в первом полученном мной отчете последний взрыв произошел в помещении, где не было электрических установок. Мы подробно расследуем все причины пожаров и взрывов", – отметил он.

По словам Вучича, власти поднимут вопрос об ответственности в сфере управления компаний. Виновным грозит уголовная ответственность при наличии доказательств.

Вечером 19 июня на фабрике "Слобода" прогремел второй за месяц взрыв. Телеканал PTC сообщил о трех пострадавших, они получили легкие травмы.

В ночь на 4 июня на этой же фабрике начался пожар, после чего стали взрываться боеприпасы на складах. Тогда в момент начала пожара на фабрике находилось от 30 до 60 рабочих. Когда начались взрывы, они успели спрятаться в бетонном бомбоубежище. Жертв и раненых не было.

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