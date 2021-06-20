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США анонсировали новые санкции против «Северного потока–2»

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  • 20.06.2021, 17:14
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США анонсировали новые санкции против «Северного потока–2»

Также Вашингтон введет против Кремля санкции за преследование Навального.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна планирует ввести новые санкции против России из-за строительства «Северного потока — 2» и преследования политика Алексея Навального. Цитату политика из эфира на CNN приводит ТАСС.

«Во-первых, <…> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <…> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — сказал Салливан. Он также пообещал новый пакет санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2».

Ранее США ввели санкции против судов «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев» и компаний «Коксохимтранс», «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», а также против Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. При этом страна планирует отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до Германии. Проект планируется завершить к концу сентября 2021 года. США уже вводили санкции против компаний, задействованных в его строительстве.

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