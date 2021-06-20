США анонсировали новые санкции против «Северного потока–2»1
- 20.06.2021, 17:14
- 4,540
Также Вашингтон введет против Кремля санкции за преследование Навального.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна планирует ввести новые санкции против России из-за строительства «Северного потока — 2» и преследования политика Алексея Навального. Цитату политика из эфира на CNN приводит ТАСС.
«Во-первых, <…> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <…> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — сказал Салливан. Он также пообещал новый пакет санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2».
Ранее США ввели санкции против судов «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев» и компаний «Коксохимтранс», «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба», а также против Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. При этом страна планирует отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до Германии. Проект планируется завершить к концу сентября 2021 года. США уже вводили санкции против компаний, задействованных в его строительстве.