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ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в Гвинее

  • 20.06.2021, 18:31
ВОЗ объявила об окончании эпидемии Эболы в Гвинее

23 февраля в стране начали вакцинацию против этого вируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании эпидемии вируса Эбола в Гвинее, пишет "Гордон".

"Сегодня было официально объявлено об окончании вспышки Эболы в Гвинее", – говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, последний раз Эболу в Гвинее выявляли во время вспышки лихорадки в 2016 году.

23 февраля в стране начали вакцинацию против Эболы.

Как отмечает ВОЗ, вирус Эбола вызывает острую тяжелую болезнь, которая при отсутствии лечения часто заканчивается смертельным исходом. Летальность составляет около 50%. Вирус передается людям от диких животных и распространяется путем передачи от человека человеку.

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