«Стальная» революция Пашиняна 22.06.2021, 9:06

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фото: news.am

Премьер-министр Армении, похоже, сам не ожидал такой победы.

"(...) Никол Пашинян, наверное, и сам не ожидал такой крупной победы. Премьер-министр Армении с честью выиграл внеочередные парламентские выборы в воскресенье, 20 июня. Его партия "Гражданский договор" получила 53,9% голосов. Бывший журналист, пришедший к власти после продемократической и мирной революции 2018 года, одержал победу в ночь с воскресенья на понедельник. Он порадовался новой "революции", на этот раз не "бархатной", а "стальной". "Следующий мандат, который народ дал нам, это диктатура закона и права, и мы должны исполнить волю народа", - добавил он, пригласив своих сторонников собраться вечером в Ереване", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Ереванге Фостина Вернсан.

"Его главный оппонент и заклятый враг Роберт Кочарян сильно отстает, он набрал 21,04% голосов, - говорится в статье. - Бывший президент, правивший Арменией с 1998 по 2008 год и считающий российского лидера Владимира Путина одним из своих друзей, немедленно осудил "заранее спланированную фальсификацию результатов выборов" и потребовал "глубоко и обоснованно исследовать предполагаемые нарушения". "Пока все проблемные вопросы не получили исчерпывающих разъяснений, сомнения не развеялись, блок "Армения" не примет результаты выборов", - говорится в заявлении его партии.

"(...) В выборах, которые под давлением решил организовать премьер-министр после сокрушительного поражения страны Азербайджану в войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, приняли участие более 49% избирателей. Его победа придает ему новую легитимность", - указывает автор публикации.

"Более трети избирателей до последнего момента колебались между кандидатами, считая, что они должны выбрать "наименее худшего", что сделало результат неопределенным. "Мы пережили очень тяжелый период, и человека, которому я могла бы доверять, не существует", - пояснила Лусине, 36-летняя безработная, перед тем, как пойти на избирательный участок. "Это скорее голосование против Кочаряна, чем за Пашиняна. Страх, который внушает Кочарян, привел к тому, что люди проголосовали за премьер-министра, хотя 51% опрошенных считают его некомпетентными, зато честным", - отмечает Нерсес Капалян, профессор политологии Невадского университета в Лас-Вегасе и соавтор исследования, проведенного перед выборами.

"Карине Акопян отказалась идти на выборы. "Мой сын погиб на войне. Я словно обезумела, - рассказывает 62-летняя уличная торговка. - Меня не волнует, кого изберут. Люди топчутся на месте". Никол Пашинян выиграл парламентские выборы 2018 года, набрав более 70% голосов, но с тех пор часть его электората от него отвернулась, - пишет Le Monde. "Он солгал своему народу во время войны, делая вид, что мы скоро победим, и подписал капитуляцию самостоятельно, - раздраженно говорит 36-летний Арсен Ханамирян, покидая избирательный участок в Ереване в воскресенье утром. Этот директор компании по производству дронов, поддерживавший "бархатную революцию", без колебаний проголосовал за Роберта Кочаряна. Он знает, что этот человек не является образцом добродетели, но предпочел "рациональное" голосование. "Меня беспокоит то, что с ним у нас может быть диктатура. Но это лучше, чем анархия", - утверждает он.

"(...) Я верю в бархатную революцию и хочу ее сохранить, - отстаивает свои взгляды 58-летняя Лала Саакян, стоящая в очереди перед избирательным участком. - Раньше у нас не было права свободно выражать свои мысли. Когда мой сын служил в армии десять лет назад, ему нечего было есть. Сегодня никакого сравнения".

"(...) Общество, раздавленное последствиями войны, экономического и санитарного кризиса, никогда еще не было столь поляризованным, - считает журналистка. "Мы впервые видим такой уровень политического раскола в стране, - утверждает Нерсес Капалян. - Война стала огромным потрясением. Люди не питают иллюзий и не ожидают быстрого улучшения ситуации. Управлять Арменией в таком контексте - это сложнейшая задача".

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