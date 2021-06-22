Лукашенко — главный сторонник Гитлера в Беларуси 19 22.06.2021, 10:44

13,638

Арестует ли МВД белорусского узурпатора?

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает приравнять к нацистской символике лозунг «Жыве Беларусь!», ставший одним из символов протестов против режима Лукашенко, передает «Немецкая волна».

Соответствующий проект поступил на согласование в комитет госбезопасности, сообщил провластный Белорусский союз журналистов в понедельник, 21 июня.

При этом девиз «Жыве Беларусь!» в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан.

Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания «Народная газета», являющейся органом белорусского парламента – Национального собрания.

В конце мая МВД выступило с инициативой приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг. По данным провластного Белорусского союза журналистов, флаг тоже упоминается в перечне, поступившем в КГБ.

При этом всем известно, что ранее белорусский диктатор в интервью немецкой газете «Handelsblatt» хвалил Адольфа Гитлера.

«История Германии – это слепок в какой-то степени истории Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин, благодаря очень жесткой власти известным Адольфом Гитлером… Не все только плохое было связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Немецкий порядок формировался веками, при Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента… Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти… Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг сильного лидера… Глава государства — президент, его авторитет, его ведущая роль выходят на этом этапе на первое место… Этому учит нас немецкая история», — заявил Лукашенко в 1995 году.

Арестует ли МВД белорусского узурпатора, открыто заявившего о том, что он является поклонником нацистов и Гитлера?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».