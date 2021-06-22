Коронавирус оказался способен менять клетки крови человека 22.06.2021, 11:55

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Исследование провели немецкие медики.

У COVID-19 обнаружили особенность влиять на клетки крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Biophysical Journal (перевод — lenta.ru).

В исследовании участвовали медики Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии. Ученые использовали в эксперименте данные 17 пациентов с различными фазами коронавируса, 14 выздоравливающих больных и 24 здоровых людей, вошедших в контрольную группу. В ходе исследования специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови пациентов и сравнили их с показателями здоровых людей.

Оказалось, что коронавирус способен непосредственно менять структуру клеток крови. «Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов, а также неоднородности деформации и размера эритроцитов», — подчеркнули немецкие медики. Описанные изменения могут вызывать повышенный риск возникновения окклюзии сосудов и эмболии легких, а также влиять на дефицит кислорода.

При этом уточняется, что влияние опасного заболевания неоднородно. У ряда пациентов состояние клеток крови вернулось к исходному уровню спустя несколько месяцев после выздоровления, восстановление других больных значительно затянулось.

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