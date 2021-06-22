ЕСПЧ обязал российские власти выплатить около 2 миллионов евро 22.06.2021, 17:28

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Связано это с делом 2005 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 1 миллион 842 тысячи 300 евро компенсации по делу об исчезновении одиннадцати человек и убийстве одного человека в чеченской станице Бороздиновская в 2005 году, сообщает currenttime.tv.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили множество статей Европейской конвенции о защите прав человека, в том числе право на жизнь, запрет дискриминации и запрет пыток.

Летом 2005 года, по данным очевидцев и правозащитников, около сотни военнослужащих батальона «Восток» Минобороны России убили одного пожилого местного жителя и вывезли в неизвестном направлении 11 человек, преимущественно аварцев. Большинство военных батальона составляли выходцы из Чечни. Батальоном на тот момент командовал Герой России Сулим Ямадаев, который в 2009 году погиб в Дубае.

С жалобой по этому делу в том числе обращался Комитет против пыток. Компенсация должна быть выплачена 125 жителям станицы.

На сайте организации говорится, что в конце 2007 года совершенно случайно удалось получить информацию о том, что прокуратура нашла «виновного». Им стал некий «командир одного из подразделений войсковой части 44822», которому и вменили в вину эту «зачистку».

«К удивлению жителей Бороздиновской, выяснилось также, что этот командир уже осужден и приговорен к условному сроку лишения свободы за то, что провел эту несанкционированную войсковую операцию в мирном селе. Но вот кто же сжег дома, кто убил человека и куда бесследно пропали одиннадцать местных жителей, — оставалось неизвестным даже самим следственным органам. По словам следователя военно-следственного комитета России, были «исчерпаны все силы и возможности найти пропавших людей. Ни в одном из следственных изоляторов они не содержатся», – говорится в сообщении комитета.

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