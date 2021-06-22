Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу 1 22.06.2021, 21:00

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Анатолий Бокун

Анатолий Бокун провел за решеткой 45 суток.

Лидер стачечной инициативы «Беларуськалия» Анатолий Бокун вышел на свободу после 45 суток ареста, пишет «Радыё «Свабода».

8 мая Бокуна заблокировали в доме родителей. Сперва его осудили за несанкционированное мероприятие на 30 суток, а после еще на 15, обвинив в неподчинении сотрудникам милиции.

Бокуна неоднократно задерживали, штрафовали и присуждали административный арест. В общей сумме после выборов Бокун пробыл под арестом более 100 суток. Он вел переговоры с норвежской компанией Yara по поводу сотрудничества ее с «Беларуськалием».

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