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Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу

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  • 22.06.2021, 21:00
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Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу
Анатолий Бокун

Анатолий Бокун провел за решеткой 45 суток.

Лидер стачечной инициативы «Беларуськалия» Анатолий Бокун вышел на свободу после 45 суток ареста, пишет «Радыё «Свабода».

8 мая Бокуна заблокировали в доме родителей. Сперва его осудили за несанкционированное мероприятие на 30 суток, а после еще на 15, обвинив в неподчинении сотрудникам милиции.

Бокуна неоднократно задерживали, штрафовали и присуждали административный арест. В общей сумме после выборов Бокун пробыл под арестом более 100 суток. Он вел переговоры с норвежской компанией Yara по поводу сотрудничества ее с «Беларуськалием».

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