В Беларуси зафиксирован новый температурный рекорд июня 1 23.06.2021, 8:14

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Очень жаркая погода сохранится до конца рабочей недели.

На метеостанции «Октябрь» в Гомельской области воздух прогрелся до 35,9 градуса тепла. Это на 0,3 градуса выше прежнего максимума, который продержался 57 лет (35,6 градуса 23 июня 1964 года в Березино, Минская область).

35 градусов и выше минувшим днем было еще в четырех городах: Лельчицах — 35,8, Жлобине — 35,7, Василевичах — 35,3, Житковичах — 35,2 и Гомеле — 35.

В Василевичах повторен рекорд месяца 120-летней давности (3 июня 1901 года), в остальных названных населенных пунктах также обновились месячные максимумы.

Новые рекорды дня отмечены на 45 из 48 станций, архив которых ранее был оцифрован и выложен на погодный ресурс meteoinfo.by.

Очень жаркая погода сохранится до конца рабочей недели.

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