«Брат умер, и теперь налоговая требует от меня 15 тысяч его долга по ИП» 5 23.06.2021, 9:22

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Фото: Максим Тарналицкий, из личного архива

Минчанка рассказала, как попала на крупную сумму

Историю Елены СМИ описывали полтора года назад. Суть в том, что в 2018-м, после смерти родителей, умер ее брат, который два года лечился в ЛТП и имел восемь судимостей. Когда девушка вступила в наследство и стала собственницей их единственной квартиры, оказалось, что на брата оформлено несколько кредитов на пылесосы. Однако история разрешилась относительно благополучно, и Елена снова зажила спокойной жизнью. Но не тут-то было. Неожиданно минчанка получила письмо из налоговой, сообщает onliner.by.

Брат Елены Станислав умер 29 апреля 2018 года после травмы, фактически на руках у сестры. Спустя полгода после его смерти девушке пришла повестка в суд. Это была та самая компания «Велмакс», которая требовала погасить задолженность за два пылесоса на общую сумму более 4000 рублей. Тогда Елену обязали выплатить долг в 2840 рублей с рассрочкой на два года (от иска по второму компания отказалась).

— Решение суда можно было оспаривать и оспаривать. Но я тогда была на седьмом месяце беременности, не до этого мне было. Мотаться в Гродно в суд я не могла, — объясняет она. — Хотя там странные вещи с этими пылесосами: он взял их в кредит через день после выхода из ЛТП. Это как?

— Затем всплыла ситуация с телефоном. Брат взял в рассрочку тогда еще в салоне velcom (сейчас A1. — Прим. Onliner) телефон на $1000. Этот долг на меня тоже повесили. Но опять же мы решили с юристом вопрос — в связи со смертью клиента мне пошли на уступки, — добавляет Елена.

«Задолженность перед бюджетом составляет 15 322,55 рубля»

После историй с телефоном и пылесосами прошло полтора года. Елена зажила своей жизнью, но в конце мая получила неожиданное письмо из налоговой:

«Согласно пункту 1 статьи 47 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — Кодекс) налоговое обязательство умершего физического лица исполняется его наследником (наследниками), принявшим наследуемое имущество умершего, в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве.

На основании сведений, полученных из нотариальной конторы № 2 Заводского района г. Минска, Вы являетесь наследником <...> Станислава Леонидовича, умершего 29.04.2018, за которым числилась задолженность перед бюджетом по подоходному налогу с физических лиц, исчисленному по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности в размере 12 134,72 руб.

Исходя из вышеизложенного, по состоянию на 19.05.2021 задолженность перед бюджетом гражданки Елены Леонидовны составляет 15 322,55 руб., в т. ч. по подоходному налогу с физических лиц, исчисленному по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности 12 134,72 руб., по пене 3 187,83 руб.

<...>

В случае неуплаты данной задолженности инспекция в соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 107 Кодекса обратится к нотариусу за совершением исполнительной надписи о взыскании налога и пени за счет Вашего имущества».

Письмо для Елены стало настоящим шоком. Особенно спустя три года после смерти Станислава. Потом она начала вспоминать, что еще при жизни брата ему приходили письма из налоговой о том, чтобы он закрыл ИП.

— Это было то ли в 2014, то ли в 2015 году. Был жив еще отец, — рассказывает Елена. — Ему приходили письма с требованием погасить задолженность, были звонки из налоговой. Потом спустя какое-то время, когда Станислав отсидел очередной срок в тюрьме и попал в лечебно-трудовой профилакторий (а там он провел около двух лет), на домашний набирала его налоговый инспектор и предлагала: «Давайте я сама съезжу к нему в ЛТП и закрою его ИП, чтобы ему не капала пеня».

На этом, собственно, все. Почему они не разобрались с ним тогда, еще при жизни, я не знаю. Что там еще начислялось, какие были налоги, я понятия не имела. Да я до сих пор не знаю, за какой период начисления, какая система налогообложения была. Мне так ничего и не ответили.

«Со смерти брата прошло более трех лет, почему налоговая не опомнилась раньше?»

По словам минчанки, ИП ее брат открывал не самостоятельно. Скорее всего, предпринимательство просто оформили на Станислава, а работали другие люди. Кто конкретно — как теперь узнать?

— Он открыл для кого-то, чтобы человек сделал свои дела. Наверное, ему там заплатили какие-то деньги — и все, — объясняет Елена.

По информации сервиса Kartoteka.by, индивидуальным предпринимателем Станислав стал в декабре 2014 года, зарегистрировав ИП по месту жительства.

Вид деятельности, который он указал при регистрации, — «оптовая торговля прочими строительными материалами». По данным налоговой, на 1 мая 2017 года была задолженность перед бюджетом. А в декабре 2017-го прошло четыре суда. Всего сейчас идет три исполнительных производства на сумму более 20 000 рублей. Кроме этого Станислав попал в реестр лжепредпринимателей.

Конечно, всего этого при вступлении в наследство Елена не знала. Говорит, что нотариус ее тоже не консультировал по данному вопросу.

— Со смерти брата прошло более трех лет, почему налоговая не опомнилась раньше? — задается вопросом минчанка. — Все это время я даже не подозревала, что у него есть какие-то долги по налогам.

Елена пришла в инспекцию по налогам и сборам Заводского района. Она написала обращение о том, что на момент вступления в наследство не знала про долги брата.

— Там, в налоговой, была нормальная и адекватная женщина. Вот она и посоветовала мне, мол, вы придите, напишите письмо, что вы не знали о его долгах, ни о чем не знали. Мол, предупреждена не была, нахожусь в декретном отпуске, платить не могу, — продолжает собеседница. — Я написала. И о том, что это уже третий долг, что я в отпуске по уходу за ребенком. Но никакого толка.

В налоговой заявили, что ничего поделать не могут. И предупредили, что дальше со мной уже будет разбираться отдел принудительного исполнения. Я так понимаю, что они придут и будут описывать какое-то имущество, если денег на счетах не окажется или если я добровольно не погашу. Но у меня двое детей, и я в отпуске по уходу за ребенком. У меня нет таких денег. Вот пришло и извещение от ОПИ...

«Сколько еще таких должников появится в течение всей моей жизни, я не знаю»

Беда еще и в том, что это, скорее всего, не конец. Требование по уплате взносов может выставить и Фонд социальной защиты населения.

— Я так понимаю, это тоже взыскивать будут? Мне и это им заплатить? То есть тебе нужно проверять вообще все? — недоумевает Елена. — Почему при вступлении в наследство дается шесть месяцев после смерти человека? Чтобы объявились наследники или должники. Почему в этот период никто не предъявил ничего? Особенно налоговая. А может, я бы посчитала всех должников и не вступила бы в его наследство...

— Я вообще в шоке от ситуации. Человек мне при жизни столько всего нехорошего сделал, в том числе в плане финансов, и после смерти я вынуждена непонятные долги за него гасить. Непонятно, отчего и почему. Что меня ждет дальше? Сколько еще таких должников появится в течение всей моей жизни, я не знаю, — рассуждает Елена.

Юрист по налогам: «Рекомендую при вступлении в наследство направлять заявления в ИМНС, ФСЗН, таможенные органы»

— Прежде чем платить, нужно понять, за какой период образовалась задолженность, — объясняет налоговый консультант, директор «НК-ФинГрупп» Оксана Коваль. — Сейчас Елене необходимо обратиться в ИМНС с заявлением о предоставлении информации о задолженности: в какой период она образовалась, почему налоговые органы не обращались ранее за ее погашением, в связи с чем начислена пеня?

Платить основной долг (если это задолженность, образовавшаяся до смерти) придется. Пеня оплачивается только в том случае, если она возникла в связи с неуплатой Еленой задолженности в срок (это спустя два месяца после вступления в наследство). Но нам пока не понятно, почему ИМНС в срок не обращалась за погашением задолженности.

Что касается отчислений в ФСЗН, то фонд, как и любой другой кредитор, вправе предъявить свои требования к наследникам в течение срока исковой давности. На сегодняшний день он составляет 5 лет.

— Чтобы проверить информацию о наличии задолженности, необходимо обратиться с заявлением в ФСЗН по месту регистрации умершего ИП, — говорит налоговый консультант.

Стоит ли при вступлении в наследство искать по всем фронтам, нет ли какой задолженности?

— Обычно, если вступаешь в наследство, ряд организаций-кредиторов, заинтересованных во взыскании (банк, ИМНС, ФСЗН), имеют доступ к информации о смерти лица (не важно, физическое это лицо или ИП) и самостоятельно обращаются к наследникам о погашении задолженности. Не думаю, что наследникам есть смысл их искать, — отмечает Оксана. — В ситуации Елены может оказаться любой, так как по законодательству наследники отвечают по долгам умершего в пределах наследуемого имущества и пропорционально долям наследования в течение срока исковой давности — 5 лет. В любом случае возместить больше долгов, чем размер полученного наследства, невозможно.

— А вот пеня перед ИМНС (если будет выяснено, что ИМНС ранее уже обращалась за взысканием, но Елена проигнорировала) — это уже обязательства Елены, они не ограничиваются размером наследуемого имущества. Поэтому рекомендую при вступлении в наследство направлять заявления в ИМНС, ФСЗН, таможенные органы с просьбой предоставить информацию о наличии (отсутствии) задолженности, — заключила эксперт.

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