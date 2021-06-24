Лидеры ЕС обсудят ситуацию в Беларуси на саммите в Брюсселе 1 24.06.2021, 8:48

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Заседание начинается сегодня.

Двухдневное заседание начнется сегодня в Брюсселе.Обсуждая актуальные вопросы внешней политики, лидеры стран ЕС затронут и ситуацию в Беларуси, сообщает ТАСС.

«Мы рассмотрим ход выполнения наших недавних решений по Беларуси», - заявил глава Евросовета Шарль Мишель, подразумевая под «недавними решениями» поручение евроинститутам подготовить экономические секторальные санкции против Минска из-за посадки там в мае самолета Ryanair.

Их ранее в среду согласовал комитет постоянных представителей ЕС, сообщил ТАСС источник в ЕС. Он подтвердил, что речь идет об ограничениях в отношении семи секторов экономики Беларуси, в частности ориентированных на экспорт в ЕС.

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