Николай Статкевич на судилище в СИЗО: Жыве Беларусь! 12 24.06.2021, 10:52

6,294

Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенко настолько боится Героев Беларуси, что их судят в тюрьме в закрытом режиме.

В Гомеле в закрытом режиме началось рассмотрение «уголовного дело» главных соперников диктатора Лукашенко — Сергея Тихановского и Николая Статкевича. С ними также судят политзаключенных Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова.

Режим настолько боится своих главных соперников, что «слушания» по делу проходят даже не в суде, а в Гомельском следственном изоляторе № 3.

СИЗО-3 Гомеля оцепили усиленной охраной перед закрытым процессом по делу Тихановского, сообщает «Радыё Свабода».

Николай Статкевич, доставленный на судилище в СИЗО обратился ко всем с лозунгом «Жыве Беларусь!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».