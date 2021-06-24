Российские власти все глубже вязнут в ковидных провалах 4 Сергей Шелин, «Росбалт»

24.06.2021, 12:02

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Никакого сюрприза — просто система такая.

В прошлом веке один мыслитель назвал самую яркую черту советского человека: он абсолютно не готов столкнуться с последствиями собственных действий. Это наблюдение целиком применимо к высшим чинам нашей державы. Вроде бы, взявшись на шестнадцатый месяц пандемии за нешуточную с ней борьбу, они ни в одном пункте не признают своей вины, не берут назад ни одну лицемерную или нелепую выдумку.

Просто перечислим, из чего складывается наша антиковидная кампания в новейшей своей версии.

1. Даже сейчас она не является государственным делом № 1.

Регионы один за другим провозглашают так называемую обязательную вакцинацию, а первое лицо живет по привычному календарю, устоявшемуся за десятилетия. Военный парад. Путешествие в Европу на ритуальную беседу с президентом США. Написание статьи для немецкой газеты Die Zeit «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Подготовка к телепередаче «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Где здесь ковид? С весны прошлого года он ни разу не подавался президентом как главное несчастье страны — не подается и сейчас. Не в правилах вождя заниматься непопулярными вещами и уж тем более брать на себя вину за бедствия.

Сходно мыслит и начальство других уровней. У кого-то чемпионат с фан-зонами. У кого-то ярмарка с карнавалом. Эпидемия эпидемией, а веселье по расписанию.

Руководящий слой просто не умеет отвлекаться от своих заранее расписанных забот. А в заражениях и смертях виноват народ, который поверил казенным заверениям, что все хорошо, и повел себя соответственно.

2. Федеральные чиновники, провалилившие все предыдущие этапы, как ни в чем ни бывало продолжают бороться с эпидемией.

Глава оперштаба Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, начальница Роспотребнадзора Анна Попова… Каждый на своем посту. Ни одного даже не пожурили. Сами они тоже ни разу не извинились за прошлое. И никто из них еще в начале июня не предупреждал о взрыве эпидемии. Охотно верю, что это не было подвохом. При таком уровне осведомленности и компетентности они понятия не имели, что он будет.

Следовательно, их не за что увольнять. Даже Анну Попову, оказавшуюся соавтором патента на «ЭпиВакКорону» — вакцину, которую клеветники называют малопригодной. Ведь у нас за конфликт интересов, невыполнение прямых обязанностей и сопутствующие провинности не наказывают. Пусть дальше сочиняет статистику заражений и корит сограждан за легкомысленное отношение к наставлениям. Авось, эпидемия и утихнет.

3. Никакого общенационального антиэпидемического плана как не было в прошлом году, так нет и сейчас. Высшая власть от его составления принципиально уклоняется.

Каждый начальник самостоятельно манипулирует подопечными. В одних регионах велено прививать всех или хотя бы почти всех, кто имеет дело с неопределенным числом людей. В других — только госслужащих. В третьих местное начальство суетится, пытаясь уловить флюиды сверху, и приказов вообще не отдает. Юридическая база у принудительных прививочных акций отсутствует. Если бы у нас работали суды, они бы прихлопнули почти все эти предписания.

И так было изначально. Юридический смысл объявленных весной 2020-го «нерабочих дней», оплачиваемых нанимателями, тоже был, мягко говоря, неясен. Но причина длящихся с тех пор и широко развернувшихся сейчас административных импровизаций не только в антиправовом духе властной машины, но и в ее корневом нежелании отвечать за последствия своих дел.

Разработать национальный план не так трудно. Отштамповать федеральные законы и ввести прививочную кампанию в легальное русло — и того легче. Но тогда ведь придется обещать народу конкретные вещи. А потом еще и отчитываться. Сколько миллионов людей в России будут привиты в июне? В июле? В августе? Как быстро будут вакцинироваться так называемые группы риска, включая самых пожилых? Какие премии и поощрения получат те, кто привьется? Какие федеральные ограничения могут вводиться для невакцинированных и какие сниматься для привитых?

У нашей властной машины нет сил отвечать на такие вопросы. Она ведь сама не знает, что придумает завтра. Великие прожекты, которыми она привыкла фонтанировать, — это всегда пустословие. А тут придется давать отчет. Это невыносимо.

Поэтому новейшая антиковидная кампания хоть и более мощна, чем предыдущие, но «победы над коронавирусом» в обозримой перспективе не обещает. Ее организаторы не понимают, что и когда будут делать, и не нацелены на результат.

4. Власти не только боятся принуждать людей, но и постоянно что-то изобретают, чтобы разубедить их привиться добровольно.

Бредовая кампания против западных вакцин вроде бы слегка пригашена. Но дело сделано. Страх перед любой вакцинацией подскочил. А для тех наших слоев, которые, вопреки запугиваниям, хотят привиться именно иностранными вакцинами и готовы за это заплатить, остается в полной силе паранояльный запрет на их ввоз. Он не только лишает желающих того, чего они хотят (а таких у нас, пожалуй, 5–10%), но и убеждает остальных, что с российскими вакцинами дело нечисто.

Добавьте к этому сокрытие объемов производства (при отправке в Аргентину десятков миллионов доз). Может, их просто и не хватит на «обязательную вакцинацию»? Местами уже явный дефицит «Спутника» и «КовиВака», который иногда компенсируют совсем уж безумной хитростью — вкалывая без спроса поповскую «ЭпиВакКорону».

А фоном идут путаные страшилки чиновников с медицинскими степенями и вакциноторговцев — про ужасы индийского штамма и про ревакцинацию, которую всем поголовно тоже надо сделать, пусть даже непонятно, как и когда, но точно поскорее. Будто специально — лишь бы паники побольше.

И это говорят те же люди, состоящие при тех же самых должностях, которые еще месяц назад авторитетно утверждали прямо противоположное. Истерическая болтовня нескончаемым потоком исходит не от привычного тележулья, а от вполне титулованных должностных лиц, никем не фильтруется и создает впечатление потери контроля не то что над действиями, но даже над речевым аппаратом российской бюрократии.

Хотя дела не так плохи. В большинстве государств, где аппарат управления умеет делать свое дело, число заражений и особенно смертей идет на убыль. Страны разделяются на две категории — те, в которых ковид придавлен, и те, где над ним потерян контроль. Россия все отчетливее прописывается во второй. Никакого сюрприза. Просто система такая. Совершенно неприспособлена к преодолению бедствий, если они настоящие.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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