закрыть
24 июня 2021, четверг, 13:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские власти все глубже вязнут в ковидных провалах

4
  • Сергей Шелин, «Росбалт»
  • 24.06.2021, 12:02
  • 2,882
Российские власти все глубже вязнут в ковидных провалах

Никакого сюрприза — просто система такая.

В прошлом веке один мыслитель назвал самую яркую черту советского человека: он абсолютно не готов столкнуться с последствиями собственных действий. Это наблюдение целиком применимо к высшим чинам нашей державы. Вроде бы, взявшись на шестнадцатый месяц пандемии за нешуточную с ней борьбу, они ни в одном пункте не признают своей вины, не берут назад ни одну лицемерную или нелепую выдумку.

Просто перечислим, из чего складывается наша антиковидная кампания в новейшей своей версии.

1. Даже сейчас она не является государственным делом № 1.

Регионы один за другим провозглашают так называемую обязательную вакцинацию, а первое лицо живет по привычному календарю, устоявшемуся за десятилетия. Военный парад. Путешествие в Европу на ритуальную беседу с президентом США. Написание статьи для немецкой газеты Die Zeit «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Подготовка к телепередаче «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Где здесь ковид? С весны прошлого года он ни разу не подавался президентом как главное несчастье страны — не подается и сейчас. Не в правилах вождя заниматься непопулярными вещами и уж тем более брать на себя вину за бедствия.

Сходно мыслит и начальство других уровней. У кого-то чемпионат с фан-зонами. У кого-то ярмарка с карнавалом. Эпидемия эпидемией, а веселье по расписанию.

Руководящий слой просто не умеет отвлекаться от своих заранее расписанных забот. А в заражениях и смертях виноват народ, который поверил казенным заверениям, что все хорошо, и повел себя соответственно.

2. Федеральные чиновники, провалилившие все предыдущие этапы, как ни в чем ни бывало продолжают бороться с эпидемией.

Глава оперштаба Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, начальница Роспотребнадзора Анна Попова… Каждый на своем посту. Ни одного даже не пожурили. Сами они тоже ни разу не извинились за прошлое. И никто из них еще в начале июня не предупреждал о взрыве эпидемии. Охотно верю, что это не было подвохом. При таком уровне осведомленности и компетентности они понятия не имели, что он будет.

Следовательно, их не за что увольнять. Даже Анну Попову, оказавшуюся соавтором патента на «ЭпиВакКорону» — вакцину, которую клеветники называют малопригодной. Ведь у нас за конфликт интересов, невыполнение прямых обязанностей и сопутствующие провинности не наказывают. Пусть дальше сочиняет статистику заражений и корит сограждан за легкомысленное отношение к наставлениям. Авось, эпидемия и утихнет.

3. Никакого общенационального антиэпидемического плана как не было в прошлом году, так нет и сейчас. Высшая власть от его составления принципиально уклоняется.

Каждый начальник самостоятельно манипулирует подопечными. В одних регионах велено прививать всех или хотя бы почти всех, кто имеет дело с неопределенным числом людей. В других — только госслужащих. В третьих местное начальство суетится, пытаясь уловить флюиды сверху, и приказов вообще не отдает. Юридическая база у принудительных прививочных акций отсутствует. Если бы у нас работали суды, они бы прихлопнули почти все эти предписания.

И так было изначально. Юридический смысл объявленных весной 2020-го «нерабочих дней», оплачиваемых нанимателями, тоже был, мягко говоря, неясен. Но причина длящихся с тех пор и широко развернувшихся сейчас административных импровизаций не только в антиправовом духе властной машины, но и в ее корневом нежелании отвечать за последствия своих дел.

Разработать национальный план не так трудно. Отштамповать федеральные законы и ввести прививочную кампанию в легальное русло — и того легче. Но тогда ведь придется обещать народу конкретные вещи. А потом еще и отчитываться. Сколько миллионов людей в России будут привиты в июне? В июле? В августе? Как быстро будут вакцинироваться так называемые группы риска, включая самых пожилых? Какие премии и поощрения получат те, кто привьется? Какие федеральные ограничения могут вводиться для невакцинированных и какие сниматься для привитых?

У нашей властной машины нет сил отвечать на такие вопросы. Она ведь сама не знает, что придумает завтра. Великие прожекты, которыми она привыкла фонтанировать, — это всегда пустословие. А тут придется давать отчет. Это невыносимо.

Поэтому новейшая антиковидная кампания хоть и более мощна, чем предыдущие, но «победы над коронавирусом» в обозримой перспективе не обещает. Ее организаторы не понимают, что и когда будут делать, и не нацелены на результат.

4. Власти не только боятся принуждать людей, но и постоянно что-то изобретают, чтобы разубедить их привиться добровольно.

Бредовая кампания против западных вакцин вроде бы слегка пригашена. Но дело сделано. Страх перед любой вакцинацией подскочил. А для тех наших слоев, которые, вопреки запугиваниям, хотят привиться именно иностранными вакцинами и готовы за это заплатить, остается в полной силе паранояльный запрет на их ввоз. Он не только лишает желающих того, чего они хотят (а таких у нас, пожалуй, 5–10%), но и убеждает остальных, что с российскими вакцинами дело нечисто.

Добавьте к этому сокрытие объемов производства (при отправке в Аргентину десятков миллионов доз). Может, их просто и не хватит на «обязательную вакцинацию»? Местами уже явный дефицит «Спутника» и «КовиВака», который иногда компенсируют совсем уж безумной хитростью — вкалывая без спроса поповскую «ЭпиВакКорону».

А фоном идут путаные страшилки чиновников с медицинскими степенями и вакциноторговцев — про ужасы индийского штамма и про ревакцинацию, которую всем поголовно тоже надо сделать, пусть даже непонятно, как и когда, но точно поскорее. Будто специально — лишь бы паники побольше.

И это говорят те же люди, состоящие при тех же самых должностях, которые еще месяц назад авторитетно утверждали прямо противоположное. Истерическая болтовня нескончаемым потоком исходит не от привычного тележулья, а от вполне титулованных должностных лиц, никем не фильтруется и создает впечатление потери контроля не то что над действиями, но даже над речевым аппаратом российской бюрократии.

Хотя дела не так плохи. В большинстве государств, где аппарат управления умеет делать свое дело, число заражений и особенно смертей идет на убыль. Страны разделяются на две категории — те, в которых ковид придавлен, и те, где над ним потерян контроль. Россия все отчетливее прописывается во второй. Никакого сюрприза. Просто система такая. Совершенно неприспособлена к преодолению бедствий, если они настоящие.

Сергей Шелин, «Росбалт»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин