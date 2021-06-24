Посольство Великобритании в Минске: Мы выражаем свою солидарность с политзаключенными и их семьями 24.06.2021, 13:27

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Великобритании, США и ЕС требуют освободить всех белорусских политзаключенных.

В Гомеле в закрытом режиме началось рассмотрение «уголовного дело» главных соперников диктатора Лукашенко — Сергея Тихановского и Николая Статкевича. С ними также судят политзаключенных Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова.

Посольство Великобритании на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировало начало в гомельском СИЗО суда так называемого.

«Сегодня дипломаты Великобритании, США и ЕС приехали в Гомель, чтобы посетить судебное заседание по делу политзаключенных Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Артема Сакова, — говорится в комментарии. — Родственникам заключенных, другим гражданам и дипломатам было отказано в праве посещения заседания. Право на открытый процесс закреплено в нескольких международных документах по правам человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека, как основной способ обеспечения правосудия и объективности судебного процесса».

В комментарии отмечается, что Великобритания, США и Евросоюз продолжают призывать к немедленному и безусловному освобождению всех политзаключенных в Беларуси.

«Мы выражаем свою солидарность с политзаключенными, их семьями и друзьями, а также со всем народом Беларуси и присоединяемся к их требованиям правосудия, верховенства закона и соблюдения демократических принципов», — заявило посольство.

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