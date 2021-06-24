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В Молодечно рабочие мебельной фабрики трудятся при температуре +40 градусов

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  • 24.06.2021, 14:26
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В Молодечно рабочие мебельной фабрики трудятся при температуре +40 градусов

Продукция предприятия идет в основном на экспорт.

В Молодечно работники мебельной фабрики работают при температуре +40 градусов, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Предприятие «Минский Мебельный Центр (СП ММЦ ООО) является самым прибыльным в Молодечно. Продукция идет в основном на экспорт, внутри страны роста спроса нет. Самый крупный покупатель — IKEA — не понимает, в каких адских условиях работают белорусы. Непонятной также остается позиция немецкой стороны: ведь предприятие является совместным — белорусско-германским.

Напоминаем, что согласно Трудовому кодексу Беларуси вы имеете право отказаться от выполнения работы, если температура воздуха в рабочем помещении превысила +33 градуса.

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